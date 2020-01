Bayern e nis mbarë, bindshëm ndaj Hertha

Bayern Munich e ka nisur mbarë pjesën e dytë të sezonit në Bundesligë.



Bavarezët kanë mposhtur bindshëm 0:4 Herthan e Jurgen Klinsmann.



Të gjitha golat u shënuan në pjesën e dytë, pasi 45 minutat e para nuk sollën asgjë.



Goleada u nis nga Thomas Muller (60’), i cili duket se ka rigjetur veten me trajnerin e ri.



Robert Lewandowski (73’), Thiago Alcantara (75’) dhe Ivan Perisic (84’) u futën në listen e realizatorëve.



Minuta në këtë takim pati edhe për shqiptarin Leon Dajaku, që u fut në minutën e 79’.



Bayern ngjitet në vendin e dytë me 36 pikë, teksa Hertha me 19 pikë mban vendin e 14