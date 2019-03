Bashkimi Europian: Kjo është lista e zezë e parajsave fiskale

Qeveritë e Bashkimit Evropian miratuan të martën një listë të zezë të përhapur të parajsave të taksave, duke shtuar Emiratet e Bashkuara Arabe dhe territoret jashtë Britanisë dhe Holandës, në një rivendosje që trefishoi numrin e juridiksioneve të listuara.

BE-ja e përbërë nga 28 shtete, krijoi listën e zezë në dhjetor 2017, pas zbulimeve të skemave të shmangies së taksave të përdorura nga korporatat dhe individët e pasur, për të ulur faturat e tyre tatimore.

Ministrat e financave të BE-së shtuan 10 juridiksione në listën e azhurnuar. Ata janë: ishulli holandez Karaibe i Arubas, Barbados, Belize, territori britanik jashtë shtetit, i Bermudës, Fixhi, Ishujt Marshall, Oman, Emiratet e Bashkuara Arabe, Vanuatu dhe Dominika.

Ata hyjnë në Samoa, Trinidad dhe Tobago, dhe tre territore të SHBA-ve të Samoas Amerikane, Guam, dhe Ishujt Virgin të SHBA, të cilët ishin tashmë në listën e zezë.

Shtetet e listuara në listat e zeza përballen me dëmtime reputacioni dhe kontrolle më të rrepta për transaksionet me BE-në, megjithëse ende nuk janë pajtuar sanksionet nga shtetet e unionit europian.

Juridiksionet futen në listën e zezë, në qoftë se ata kanë mangësi në rregullat e tyre tatimore që mund të favorizojnë evazionin fiskal në shtetet e tjera. Ata që angazhohen për të ndryshuar rregullat në afatin e caktuar, hiqen nga lista.

Kryeministri i Bermudës David Burt tha në një deklaratë se ishulli ishte në përputhje me standardet e BE dhe nuk kishte frikë se do të dëmtonte reputacionin e saj.

“Kjo përfshirje është bërë pavarësisht bashkëpunimit të ngushtë të Emirateve të Bashkuara me BE në këtë çështje dhe përpjekjeve të vazhdueshme për të përmbushur të gjitha kërkesat e BE”, tha WAM.

“Emiratet e Bashkuara Arabe mbeten të vendosur për politikën e saj të gjatë për të përmbushur standardet më të larta ndërkombëtare mbi taksat, duke përfshirë kërkesat e OECD-së, dhe do të vazhdojë të rifreskojë kuadrin legjislativ të brendshëm në këtë drejtim”.

Shumica e të ashtuquajturave juridiksionë jo-kooperativë për çështjet e taksave janë ishujt e vegjël të Karaibeve dhe Paqësorit, të cilat mbështeten në marrëveshjet e turizmit dhe jashtë oborrit që mbështetësit e konsiderojnë vendimtare për financat globale.

Atyre iu dhanë rreth një viti për të ndryshuar rregullat tatimore, por deri më tash nuk janë bërë kështu, thanë zyrtarët e BE. Komisioneri i taksave i BE Pierre Moscovici tha se procesi i listimit ishte një sukses i madh sepse kishte shtyrë dhjetëra vende të heqin “regjimet e dëmshme tatimore”.