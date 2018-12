Barcelona transferon qendër mbrojtësin e Valencia

Pas një kohe të gjatë në kërkim të një qendër mbrojtësi, Barcelona më në fund e ka gjetur të duhurin.

Katalunasit kanë nënshkruar marrëveshje me lojtarin e Valencia, Jeison Murrillo, bën të ditur faqja zyrtare e skuadrës, transmeton lajmi.net.Lojtari do të kalojë në “Camp Nou”, në formë huazimi, ku do t’i shërbejë Ernesto Valverdes, i cili në fund të sezonit mund të zgjedh ta transferojë kartonin e lojtarit.

E gjithë kjo erdhi si nevojë pas lëndimit të Thomas Vermaelen dhe Samuel Umtiti, ky i fundit i cili nuk do të paraqitet deri vitin e ardhshëm.

Në rast se binden, Barca mund ta transferojë lojtarin për shumën e 25 milionë eurove.Kujtojmë që gjatë këtij sezoni lojtari është paraqitur në vetëm tri ndeshje me skuadrën e Valencias.