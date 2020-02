Barcelona merr tri pikë kundër Getafe

Barcelona po vazhdon me paraqitjet e saj jo bindëse.



Në kuadër të xhiros së 24-të në La Liga, Barca ka mposhtur Getafen me rezultatin 2:1, për të arkëtuar tri pikë të reja, shkruan lajmi.net.



Edhe pse me një paraqitje të ‘zbehtë’ në fushë, Barca arriti të gjente dy herë golin, por nuk mbeti edhe pa u thyer.



Ishte fillimisht minuta e 33’, kur Antoine Griezmann shfrytëzoi një asistim perfekt nga Lionel Messi, për të zhbllokuar shifrat e këtij takimi.



Vetëm gjashtë minuta më vonë, Sergi Roberto i asistuar nga Junior Firpo dyfishoi epërsinë e kampionëve të La Liga.



Në pjesën e dytë, Getafe ushtroi një presing fenomenal, presing që tregoi sukses. Në minutën e 66’, mysafirët shënuan me anë të Angel Rodriguez, në minutën e 66’, për të mbajtur Barcën në presion deri në vërshëllimën e fundit.



Me këtë fitore, Barca barazohet përkohësisht me pikë (52) me Real Madridin, për të mbajtur pozitën e dytë, si pasojë e goldiferencës më të ulët.



Getafe në anën tjetër mbetet me 42 pikë, në pozitën e tretë në La Liga, duke vazhduar të luajë një kampanjë për të gjitha lëvdatat.