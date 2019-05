Barca transferon dy lojtarë për 200 milionë euro

Eliminimi i dhimbshëm nga Liga e Kampionëve do të bëjë që Barcelona të forcojë edhe më shumë ekipin në verën e vitit 2019.

‘Katalanët’ janë shpallur kampion të La Ligas për sezonin 2018/2019, por kanë përjetuar një eliminim të rëndë nga Liga e Kampionëve, duke u përmbysur nga epërsia 3:0 në 4:3 në ‘Anfield Road’ nga Liverpool.

Mediet në Spanjë raportojnë se disa lojtarë do të largohen nga ‘Camp Nou’ këtë verë, dhe synimi i parë i Barcelonës do të jetë Antoine Griezmann, përcjell ‘lajmi.net’.

Klauzola e Griezmann është 200 milionë euro, por nëse Barcelona e bind lojtarin para 15 qershorit për të kaluar në ‘Camp Nou’, gëzon të drejtën e transferimit të tij për 120 milionë euro.

Një objektiv tjetër i Barcelonës është edhe mbrojtësi i Ajax, Matthijs de Ligt.

Holandezi 19 vjeçar do të largohet ng Ajax këtë verë, dhe kalimi te Barcelona shihet shumë i mundshëm, me skuadrën e Valverde që do të paguajë deri në 80 milionë për shërbimet e tij.