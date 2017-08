Barca kërkon Dybalan si zëvëndësues të Neymar, argjentinasi i gatshëm për transferim

Barcelona është hedhur në sulm për të zëvëndësuar sa më shpejt Neymarin.

Me transferimin e ylli brazilian që duket i pashmangshëm, duket se Barca ka vendosur të mos qëndrojë duarkryq.

Pasi Liverpooli po e refuzon klubin katalanas për Coutinhon, është Marca që raporton se Barca e sheh Dybalan si njeriun e përshtatshëm dhe një lojtar që transferohet më lehtë si zëvëndësues.

Tashmë Barcelona ka kontaktuar ekipin e lojtarit, i cili ka shprehur gatishmëri të menjëhershme për t’u bashkuar me Messin në Camp Nou.

Mbetet të shihet çka do të ndodhë, por me të hollat e Neymarit prej 222 milionë eurosh nuk ka lojtar që nuk do të mund të transferonte Barcelona.