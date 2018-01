Baleta: Raporti i shqiptarëve me Turqinë – VIDEO

Bisedë me Studiues

Ubejd Gashi – Z. Abdi Baleta

Pjesa e dytë e intervistës

Tema: Raporti me fqinjët, Miqtë dhe Armiqtë dhe Raporti mes Shqiptarëve

Çka nënkuptojmë me fqinjë

Cilët janë fqinjët tanë

Çfarë synimesh kanë ata ndaj Shqiptarëve

Si ishin raportet gjatë historisë

Si duhet të jenë raportet me fqinjë

Kush janë miqtë dhe armiqtë tanë

Raporti i shqiptarëve me Turqinë

Kolona e pestë

Cili është raporti mes shqiptarëve

Cili është Mendimi Shqiptar

A mendojnë Shqiptarët apo jo

A kemi ne mendim të unifikuar

Pse duhet rishkruar historia

Për këto dhe shumë çështje tjera në këtë pjesë të intervistës z. Abdi Baleta.

