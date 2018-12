Bahtiri kërkon që Qeveria të bëjë hapa konkret për propozimin e bashkimit të Mitrovicës

Kryetari i Mitrovicës jugore, Agim Bahtiri ka kërkuar nga Qeveria e Kosovës që të ndërmarrë hapat e nevojshëm për të dërguar në Kuvend propozimin për ndryshimin e ligjit që do mundësonte bashkimin e Mitrovicës në një komunë të vetme.

Përmes një reagimi, Bahtiri ka pyetur se si është e mundur që nuk ka të drejtë të punojë për bashkimin e qytetit, i cili gjithmonë ka qenë një dhe i vetëm.

Reagimi i Bahtiri pa ndërhyrje:

Unë kam kërkuar bashkimin e qytetit të Mitrovicës në një komunë të vetme, ashtu siç ka qenë gjithmonë, kërkesë e cila është mbështetur edhe nga të gjitha partitë politike në Kuvendin e Komunës së Mitrovicës. Ndërsa, tash Qeveria duhet të bëjë veprime konkrete për ndryshimin e ligjit përkatës, që do ta bënte Mitrovicën me një komunë të vetme.

Qarqe të caktuara politike po e kundërshtojnë këtë nismë, por që nuk po i kundërshtojnë veprimet për ndarjen e Kosovës të kryetarëve të komunave me shumicë serbe në veri. Pra, si është e mundur që unë nuk kam drejt të punoj për bashkimin e qytetit, i cili gjithmonë ka qenë një dhe i vetëm, e dikush tjetër prej kolegëve të mi serb paska drejt të kërkoj ndarjen e Kosovës?

Unë e di saktë çka dua dhe jam thellësisht i bindur se bashkimi do të ndodh, gjë që do ta dëshmoj e ardhmja e afërt. Mirëpo, me vjen keq që institucionet qendrore nuk e kanë këtë informacion, e që do të duhej ta kishin. I bëjë thirrje Qeverisë së Kosovës që të veprojnë sa më shpejt dhe ta dërgoj në Kuvend propozimin për ndryshimin e ligjit që do të bashkonte Mitrovicën në një komunë, sepse nuk ka rrugë tjetër përveç bashkimit të qytetit. Ata që thirren në Planin e Ahtisarit duhet ta dijnë se ai është projekt i implementuar dhe tejkaluar, që e ka sjellë pavarësinë e Kosovës. Mirëpo, Kosova nuk mund të mbetet peng i asnjë plani dhe asnjë njeriut, po duhet të zhvillohet konform asaj që e bën funksionale shtetin e pavarur dhe sovran të Kosovës.