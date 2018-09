Azerbajxhan – Kosovë, UEFA konfirmon gjyqtarin e ndeshjes

Ndeshja e shumë pritur debutuese e Kosovës në Ligën e Kombeve kundër Azerbajxhanit do të zhvillohet të premten në Baku.

Me fillim nga ora, 18:00 në ”Baki Olimpiya Stadionu”, Kosova do ta ketë përballë Kombëtaren azerbajxhanase.

Tashmë, UEFA ka zbuluar edhe listën e gjyqtarëve që do ta drejtojnë këtë ndeshje, transmeton IndeksOnline.

Gjyqtari kryesor i këtij takimi do të jetë norvegjezi, Ola Hobber Nilsen. Për të do të jetë hera e parë që do ta drejtojë një ndeshjes mes Kombëtareve.

32-vjeçari ka qenë më shumë i përfshirë në ndeshjet kualifikuese të Europa Leagues dhe Champions Leagues.

Ai kishte drejtuar edhe ndeshjen ndërmjet Kukësit dhe Qarabagut muajin e kaluar, teksa ndeshja e fundit ku ai drejtoi takimit ishte ndërmjet Glimt dhe Sarpsborg në kampionatin norvegjez.

Ndihmësit e Nilsen për këtë takim janë bashkëkombasit e tij, Tom Harald Gronevik dhe Geir Isaksen, teksa gjyqtari i katërt do të jetë Oystein Ytterland