Avdullah Hoti: Posti i Kryeministrit i takon LDK-së

Ish-shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Avdullah Hoti, ka thënë se posti i Kryeministrit i takon LDK-së sepse është partia më e madhe.

Ai ka bërë të ditur se në mbledhjen e Kryesisë, janë dekoruar për katër çështje, njofton Klan Kosova.

“Nuk do të kemi koalicion me PDK-në në asnjë situatë. Në mbledhjen e radhës të Këshillit të Përgjithshëm do të diskutohet për koalicionin e mundshëm me Vetëvendosjen. Posti i Kryeministrit i takon partisë më të madhe,LDK-së dhe diskutimet për mandatarin e LDK-së do të mbyllen të hënën”.

Më poshtë mund ta lexoni shkrimin e plotë të Hotit në Facebook.