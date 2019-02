Audi Q4 e-tron shfaqet si koncept, disa ditë para prezantimit zyrtar

Koncepti i makinës më të vogël se e-tron, që do ta shohim pas disa ditësh në panairin e Gjenevës. Ditë më parë, është bërë e ditur se Audi do të prezantohet në Geneva Motor Show me një makinë të re elektrike, shumë praktike dhe më të lirë se SUV-i që ka çmim të konsiderueshëm, transmeton Telegrafi.Tani e kemi edhe pamjen e kësaj makinë të vogël, që lansohet në fund të vitit 2020, apo në fillimin e 2021-ës. Të katër rrathët në pjesën e përparme, konfirmojnë se është një Audi, ndërsa linjat vërehet që i përkasin gjuhës së fundit dizajnuese të këtij prodhuesi gjerman. Mësohet se Q4 e-tron, do të jetë një makinë praktike dhe urbane, me çmim më të lirë se modeli i kushtueshëm SUV.Detajet pritet t’i mësojmë në panairin e Gjenevës, teksa supozohet se do të kushtojë më lirë se çmimet e modeleve Q3 dhe Q5.