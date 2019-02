Audi prezanton katër hibride të reja

Prodhuesi gjerman Audi ka prezantuar katër modele të reja plug-in hibride (PHEV) që do të kenë premierën në Gjenevë.

Këto janë Audi Q5 TFSI e, Audi A6 TFSI e, Audi A7 Spotback TFSI e, të tria në dy versione Comfort dhe Performance, dhe Audi A8 TFSI e.

Të gjitha modelet janë të shënuara me “TFSI e” pasi shenja “e-tron” është e rezervuar për modelet plotësisht elektrike.

Modelet e reja të PHEV kanë marrë motorë të drejtpërdrejtë të injektimit të gazit që punojnë së bashku me një motor elektrik që është i ndërlidhur në transmetim. A8 i ri do të ketë vetëm një makinë me katër boshte, transmeton KosovaPress.

Variantet sportive Q5, A6 dhe A7 kanë një paketë të jashtme S line standard, një pezullim i lehtë, një drejtues më dinamik, detaje të brendshme sportive …

Bateritë në hibridet e reja kanë një kapacitet prej 14.1 kWh që siguron autonomi deri në 40 km vetëm në rrymë, sipas protokollit të ri WLTP, por rangu do të ndryshojë varësisht nga modeli.