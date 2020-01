Atletico e mposht Barcën me përmbysje dhe siguron finalen e Superkupës

Atletico Madrid është finalisti i dytë i Superkupës së Spanjës.



Skuadra e Diego Simeones ka arritur të mposht 3:2 Barcelonën në Arabinë Saudite në një ndeshje të jashtëzakonshme, e përcjellë me shumë përmbysje.



Pjesa e parë e kësaj ndeshje përfundoi 0-0, ndërsa në të dytën u shënuan pesë gola.



Koke në minutën e 46’, kaloi Atletico Madridin në epërsi 0-1.



Barcelona u përgjigj shpejt, duke shënuar dy herë për përmbysje të rezultatit, me Messin në minutën e 51’ dhe Antoine Griezmann në minutën e 62’, shkruan lajmi.net.



Fundi i ndeshjes ishte një dramë e vërtetë, me Alvaro Moratan që fillimisht barazoi në 2:2 nga penallita në minutën e 81’.



Për fitoren e madhe të Atleticos shënoi Angel Correa, në minutën e 86’, për t’i mundësuar skuadrën nga Madridi kalimin në finale të Superkupës.



Në finale, Atletico Madrid takohet me rivalët e Real Madrid.