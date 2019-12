Një person është vrarë me armë zjarri dhe vëllai i tij është plagosur mbrëmjen e sotme në dalje të qytetit të Tepelenës.

Mësohet se është vrarë me armë zjarri 46-vjeçari me iniciale A.B dhe është plagosur vëllai i tij 42-vjeçari me iniciale A.B.

42-vjeçari është jashtë rrezikut për jetën.

Nuk dihet ende detaje të tjera rreth ngjarjes./Opinion.al/