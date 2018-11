Arsyet pse duhet ndërruar gomat e verës në ato të dimrit

Ka shumë arsye pse gomat duhet të ndërrohen me kohë. Jo vetëm që ato janë shumë më efikase në mot të ftohtë, por gjithashtu shpëtojnë jetë.

Është e detyruar me ligj

Nga 15 Nentori deri me 15 Mars, çdo qytetar obligohet me ligj të pajisen me goma dhe pajisje tjera dimërore.

Garantojnë performancë të përkryer të automjetit në rrugë me borë

Në shikim të parë, dikush mund të mendojë se dallimi kryesor midis gomave të dimrit dhe të dimrit dhe të verës është vetëm sharra e gomës. Në të vërtetë, është përbërja e saj që bën pjesën më të madhe të punës. E projektuar për të mbetur e butë nën 7 ° C, goma është në gjendje të qëndrojë elastike në rrugë, duke siguruar kapje superiore.

– Gomat e dimrit përmbajnë kanale të cilat largojnë ujin duke e lejuar gomën të bije në kontakt me sipërfaqen.

-Distancë më të shkurtër të ndaljes.

Në situata emergjente, të jesh në gjendje të ndalosh shpejt automjetin tënd është shumë e rëndësishme. Me përbërjen e tyre dhe teknologjinë e avancuar, gomat e dimrit sigurojnë distanca më të shkurtra ndalimi.

Ekspertët thonë se nën 0 ° C, gomat e duhura zvoglojnë distancën e frenimit për 30%.

Për sigurinë tuaj dhe të pasagjerëve, vendosni goma të cilat i përshtaten veturës suaj, dhe, keni parasysh: gomat e dimrit duhet të vendosen që të katërtat për të pasur një kontroll dhe stabilitet më të mirë të veturës, kështu duke ju shmangur aksidenteve në rrugë.