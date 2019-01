Arsenali është mposhtur nga West Ham Unitedi me rezultat 1 me 0 për t’i dhënë rast Manchester Unitedit që ta zë me pikë, nëse të dielën mposht Tottenhamin në Londër.

Golin e vetëm për West Hamin e realizoi Declan Rice që mposhti Lenon me një goditje të fuqishme nga zona e penaltisë pas asistimit të Samir Nasrit, ish-lojtarit të Arsenalit.

Me këtë humbje Arsenali mbetet në pozitën e pestë me 41 pikë, tre më shumë se Unitedi në pozitën e gjashtë.