Arrihet marrëveshja Rama-Basha për zgjedhjet

Pas disa orë bisedimesh fillimisht mes drejtuesve të partive politike parlamentare dhe pas takimit kokë më kokë mes kryeministrit të Shqipërisë, Edi Rama dhe liderit opozitës, Lulzim Basha, në kryesinë e Kuvendit të Shqipërisë, është arritur marrëveshja rreth zgjedhjeve parlamentare dhe pjesëmarrjes së opozitës, raporton Anadolu Agency (AA).

Në një prononcim të shkurtër për mediat pas përfundimit të takimit kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë, njëkohësisht lideri i opozitës, Lulzim Basha, u shpreh se “Kemi një marrëveshje bazuar në paketën McAllister plus të propozuar nga SHBA. Marrëveshja do të detajohet në 24 orët e ardhshme dhe vetëm pas detajimit do të kemi një komunikim publik për marrëveshjen.”

Opozita në Shqipëri që prej datës 18 shkurt të këtij viti kërkonte krijimin e qeverisë teknike për organizimin e zgjedhjeve të 18 qershorit, ndërsa kjo kërkesë u kundërshtua vazhdimit nga kryeministri Edi Rama.

Eurodeputetët David McAllister dhe Knut Fleckenstein vizituan Shqipërinë, në kuadër të zhvillimit të negociatave për ndërprerjen e protestës nga opozita në Shqipëri, më 25 prill, ndërsa negociatat vazhduan edhe me ndërmjetësimin e Presidentit të Shqipërisë, Bujar Nishani, por nuk prodhuan marrëveshje.

Marrëveshja u arrit pas takimit që u organizua fillimisht mes drejtuesve të partive parlamentare, dhe pas takimit kokë më kokë Rama-Basha.