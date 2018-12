Arrestohet zyrtarja e ATK-së në një “Sallon masazhi”

Sektori i Hetimeve të Trafikimit me Njerëz-Drejtoria për Hetimin e Trafikimit me Njerëz dhe Policia e Kosovës, të udhëhequr nga Prokuroria Themelore në Prishtinë pas hetimeve me masa të fshehura kanë arrestuar ditën e sotme katër persona të dyshuar në një “Sallon masazhi”, njofton Klan Kosova

Personat M.D, L.D, A.B, L.L të dyshuar janë arrestuar nën dyshim të përfshirjeve në veprat penale si: ‘Ofrimi i lokaleve për prostitucion’, ‘Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar’, ‘Ushtrim i ndikimit’, ‘Mbajtja në pronësi kontroll apo posedim i armës’ dhe ‘Bashkëkryerja’.

L.L është zyrtare në ATK-ë, e që dyshohet se në vazhdimësi ka keqpërdorur autoritetin zyrtar, me qëllim të përfitimit ka ndihmuar të dyshuarit e tjerë në kryerjen e veprave penale.

Policia si prova materiale ka konfiskuar: 1 armë zjarri me një karikator dhe dy fishekë të së njëjtës armë, gjashtë telefona mobil, para në vlerë prej 820 euro dhe 20 franga si dhe dokumente të ndryshme.