Arnold Schwarzenegger si një lypsar para statujës së tij… (Foto)

Aktori i famshëm Arnold Schëarzenegger ka postuar një fotografi të vetes së tij duke fjetur në rrugë nën statujën e tij të famshme prej bronzi, dhe në një shkrim prekës ai ka shkruar “Si kanë ndryshuar kohërat” …

Arsyeja për të cilën shkroi këtë porosi, nuk ishte vetëm se aktori tashmë është më i vjetër, por sepse kur ai ishte guvernator i Kalifornisë, ai inauguroi një hotel me statujën e tij. Stafi i hotelit i tha Arnold, “në çdo moment mund të vini dhe ne kemi një dhomë të rezervuar për ju.” kur Arnold dha dorëheqjen si guvernator dhe shkoi në hotel, administrata refuzoi t’i jepte atij një dhomë duke argumentuar se ai duhet të paguante për të, pasi ata ishin kërkesa të tjera tashmë.

Ai mori me vete një jorgan dhe qëndroi nën statujë, dhe shpjegoi se çfarë mesazhi donte të përcillte: “Kur isha në një pozitë të rëndësishme, ata gjithnjë më përgëzuan dhe kur humba këtë pozitë, harruan për mua dhe nuk e mbanë premtimin e tyre. Mos i besoni pozitës suaj ose sasisë së parave që keni, as fuqisë suaj, as inteligjencës tuaj, asgjë nuk do të zgjasë. ”

Kur jeni “i rëndësishëm” në sytë e njerëzve, të gjithë janë “Miqtë” tuaj. Por, kur nuk përfitojnë asgjë nga ju, as ju nuk keni asnjë rëndësi.

“Ju nuk do të qëndron gjithmonë, dhe asgjë nuk qëndron përgjithmonë”.