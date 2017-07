Armiqtë e njeriut: Supremacia dhe perfeksionizmi!

Silvi Bakiri-Në tronditjet politike mbarë globale; aty ku edhe vlerat e rrënjosura pësojnë ndryshime (jo detyrimisht të këqija), janë njerëzit e thjeshtë ato që vuajnë më së shumti pasojat e këtyre ndryshimeve.

Në këtë kuptim; elitat oligarkike ose/dhe pushtetet burokratike që mbrojnë sisteme dhe jo njerëz, gëzojnë një pushtet, i cili pa kuptuar mund të bëhet dëmtues i njerëzve, pasi ka gjymtuar që në fillim karakterin e tyre, deri në atë pikë sa ato e shohin veten si qenie superiore – me një jetë superiore dhe për rrjedhim, me të drejtën për të përfituar dhe dëmtuar të tjerët.

Në fakt, dritëshkurtësia dhe paradoksi qëndron pikërisht në manifestimin e këtij “pushteti” si për të thënë:Unë jam më i/e mirë se ty. Unë vlej më shumë. Unë kam të drejta mbi ty.Unë kam mbaruar studime më të vlefshme. Unë vendos fatin tënd si të dua unë, siç unë e gjykoj.E shikon këtë buzëqeshje?! Kjo tregon se jam më pozitiv, më i shëndetshëm, më i merituar, më “dikushi”.

Në këto ndryshime thelbësore që po ndodhin në mbarë globin, ajo që njerëzit dukshëm nuk e duan është gjendja e terrorit dhe supremacisë (ndonjëherë edhe supremacisë me ngjyrë) që na kujton regjimet naziste! Njerëzit ndër breza, tradicionalisht, pas përfundimit zyrtar të dy luftërave kanë kërkuar gjuhën e dialogut dhe zgjidhjet pa dëme për jetët e tyre.

Qytetarët e një vendi dëshirojnë të ndihen të mbrojtur nga Kryeministri, Presidenti apo edhe shefi, në kuptimin e qetësisë dhe gjuhës së mirëkuptimit. Qartësisht ngjashëm, edhe amerikanët, që prej Zgjedhjeve të fundit u dukën të lodhur nga “makina burokratike” që venë buzën në gaz por nuk ofrojnë asnjë zgjidhje për problemet e njerëzve.

Ato kërkuan njerëzoren, jo perfeksionin, dhe për habi ajo i erdhi nga një miliarder kontrovers, Donald J. Trump – që ndryshe nga rregulli i përgjithshëm i cili mbron sistemin, u shfaq i predispozuar (pa shumë reklamim) të mbrojë njeriun dhe të vërtetën!

Imazhi dhe komunikimi model i Barack Obamës – që erdhi me një kauzë por habiti më shumë me arrogancën e pajustifikuar se sa me zgjidhjet – u zbeh përpara rezultatit shumë të qartë të Trump. Gjithashtu, Hillary Clinton u bë “viktimë” e një fushate tejet të gabuar, pa strategji, në vazhdën e politikave liberale.Pyetjet e tanishme janë:Çfarë ndryshimesh do të sjellë Perëndimi në politikat globale? Sa do të ndikojnë fake news në destabilizimin e imazhit të Trump? A mundet një retorikë mashtruese të “mundë” veprën?!Këtë përgjigje, si gjithnjë, e jep koha./Mesazhi/