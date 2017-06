Arbana Xharra e quan Albin Kurtin radikal islamik

Anëtarja e PDK’së, Arbana Xharra e ka kritikuar ashpër kandidatin për kryeministër të Vetëvendosjes, Albin Kurtin, për një fjalim të tij të mbajtur kohë më parë. Xharra në një status në Facebook ka thënë se Kurti është radikal islamik.

Postimi i plotë i Xharrës në Facebook:

Al-bini për Kosovë neoosmane!

Sa më shumë që të dëgjojmë fjalimet e Albin Kurtit aq më shumë bindemi të jetë njëra nga figurat kryesore ideologjike të islamit radikal në trojet shqiptare, respektivisht të atij versioni që konsiderohet si «kombi islam kosovar».

Në këtë video ai thotë:

«Fati i kombit shqiptar është ai që e shohim sot në Mitrovicë dhe Shkup. Në gjendjen siç është populli shqiptar në këto dy vende kupton se çka është populli shqiptar». Ngase Shkupi dhe Mitrovica sot konsiderohen si bastionet e kapura totalisht nga forcat fetare dhe organizatat erdoganeske, katareske e të llojit mund të paramendojmë se ç’Kosove ëndërron lideri në fjalë.

Duke cituar ai poetin proislamik dhe të afërt me grupin e Hysamedin Ferrajt dhe Abdi Baletës Ervin Hatibi përsërit «Ne nuk e kemi letërsinë tonë atë që nis nga Rilindja kombëtare deri tek Ismail Kadare – me një ton nënçmues –» dhe rradhit edhe dy bejtexhi proosman për t’i karahasur me epokën e Rilindjes dhe bashkëkohësinë në letërsi». Rezistencën e sekularëve kundër imponimit të simboleve dhe shkollave fetare nëpër institucionet e vendit i konsideron sikur forca që merren me rrobaqepësinë dhe dikatorë që duan t’ua përcaktojnë, diktojnë me ligj gjastësinë e mjekrave islamistëve politikë.

Dhe është mirë ta dëgjoni deri në fund këtë video.

Vota për Albin Kurtin del të jetë e barasvlershme me atë që i jepet Gëzim Kelmendit dhe të Tërnavës dhe Ramiqit ngase ideologjikisht nuk i dallon asgjë.

Natyrisht se militantët e tij menjëherë do na sulmojnë të shpifim dhe se e ka retorikë për vota, për flirtin e tij me sentimentin fetar, kam shkruar qysh në vitin 2013-të (“Manovrat e pabesushme të Kurtit” 17.06.2013). Ngase kjo nuk është më e vetmja video që qarkullon nëpër rrjete. Gati të gjitha janë të kësaj natyre.

Kur voton VV-në voton Kosovën neoosmane dhe islamike, këtu s’ka askush më dilemë përveç falangave të tyre të verbuara ose radikale, të njejtit që i dërguan 400 veta në Siri. Partia e parëndësishme Fjala del vetëm si satelite e Kurtit!