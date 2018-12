Anglia merr vendimin e papritur për të huajt, përfitojnë edhe shqiptarët

Britania e Madhe është vendi ideal i çdo shqiptari, “ëndrra” që bëhet e prekshme për shumë të rinj me disa mijëra funte.

Kohët e fundit kemi vënë re se një numër i madh shqiptarësh janë duke emigruar jashtë vendit dhe Anglia mbetet një ndër destinacionet e preferua në vite.Një mundësi e artë e duket se ka ardhur nga Britania për të gjithë emigrantët, përfshirë edhe mijëra shqiptarët që e duan të pajisen me dokumenta.

Londra njoftoi se çdo qytetar me shtetësi nga ndonjë vend i Bashkimit Evropian, i cili mbërrin në Britani para se zyrtarisht ishulli të dalë nga BE, në mars të 2019-ës, do të gëzojë të drejtën për të jetuar në mënyrë të përhershme në Britani.

Vendimi i papritur vjen pasi kryeministrja britanike është akuzuar për “kapitullim total” për çështjen e të ardhmes së qëndrimit në Britani të shtetasve të BE-së, pasi vendi të dalë nga Unioni në 2019-ën.Britania kishte rënë dakord që të gjithë 3.2 milionë shtetasit e BE-së që jetojnë aktualisht në Britani do të mund të jetojnë për tërë jetën e tyre në ishull dhe do gëzojnë të gjitha të drejtat si çdo shtetas britanik, shkruan “Syri”.

Një numër i konsiderueshëm shqiptarësh me pasaporta të shteteve të BE-së janë duke shkuar në Britani pikërisht për të përfituar edhe nga kjo mundësi, por edhe nga mundësitë e punësimit që ofron ekonomia britanike.