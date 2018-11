Anglia e mposht Kroacinë në minutat e fundit të ndeshjes

Ka përfunduar ndeshja në mes të Anglisë dhe Kroacisë në kuadër të Ligës së Kombeve.

Anglia ka arritur ta mposht Kroacinë në ‘Wembley’ me rezultat, 2:1, duke e dërguar në Ligën B.Ishin kroatët të parët që kaluan në epërsi ndaj ‘Tre Luanëve’ me anë të Andrej Kramaric në minutën e 57’, por që anglezët e barazuan rezultatin me anë të Jesse Lingard (78’).

Por, Anglia nuk u ndal me kaq, pasi arriti ta përmbys rezultatin në minutën e 85’ me anë të Harry Kane, duke i siguruar tri pikë.Pas raundit të gjashtë, Anglia është lidere në Ligën A, Grupi 4, me shtatë pikë, Spanja në vendin e dytë me gjashtë dhe Kroacia në të tretin me katër pikë.