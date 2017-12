“Aksion humanitar”, qytetarët i dhurojnë kravata kryeministrit Haradinaj

Rreth 300 kollare janë vendosur në rrethojën e Qeverisë së Kosovës nga një grup i qytetarëve dhe organizatorëve të “Beyond the Walls”, si dhuratë për kryeministrin e Kosovës, Ramush Haradinaj, i cili ditë më parë ka rritur 100 për qind pagën e tij, e që tani e merr 2950 euro.

E gjithë kjo u bë pasi Haradinaj kishte arsyetuar këtë rritje duke thënë se tash si kryeministër i vendit ka nevojë për blerje të kravatave e këmishëve.

Kushtrim Mehmeti nga “Beyond the Walls”, tha se do të vazhdojnë edhe më tutje të mbledhin kollare për kryeministrin Haradinaj, teksa shtoi se beson që kryeministri do të dalë dhe të shohë kollaret e dhuruara për të.

Ndryshe, në një emision televiziv Haradinaj ka thënë se duhet të blejë këmisha dhe kravata dhe si ‘kryeministër nuk mund të dalë gjithqysh’.