AKR nesër merr vendim për koalicion

Caktimi i datës 11 qershor për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme në vend, ka bërë që partitë politike tashmë të përgatiten për fushatën parazgjedhore.

Me këtë rast kanë nisur të përfolën edhe koalicionet e mundshme në mes të subjekteve politike. Së fundmi është përfolur për një koalicion të mundshëm në mes të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Aleancës Kosova e Re.

Madje është thënë se kjo e fundit sot do të mbajë takim me strukturat e partisë ku do të vendoset se me cilin nga subjektet politike do të hy në koalicion.

Mirëpo, i kontaktuar nga Telegrafi nënkryetari i AKR-së, Korab Sejdiu ka bërë të ditur se takimi nuk do të ndodh sot por gjatë ditës së nesërme.

“Ne jemi vazhdimisht në takime me strukturat e ngushta të partisë, mirëpo zyrtarisht do të takohemi nesër dhe në ndërkohë jemi duke i shqyrtua dhe duke i vlerësuar të gjitha mundësit për bashkëpunim të mundshëm gjithmonë duke pasur parasysh çka është në interesin më të mirë të vendit dhe atë që e bënë ndryshimin e madh që i duhet Kosovës për të ardhmen”, ka thënë Sejdiu.

I pyetur se me cilën nga subjektet politike AKR ka përafrime të mëdha që do ta shtynin të lidhte koalicion me të, Sejdiu u shpreh se ende nuk ka asgjë konkrete lidhur me këtë gjë.

“Nuk kemi diçka konkrete apo zyrtare, ne jemi në bisedime me të gjithë dhe po i vlerësojmë të gjitha ofertat sa i përket bashkëpunimit programor dhe përafrimin më të madh do ta kemi me atë që i garanton zbatimin e programit ekonomik veçanërisht të AKR-së për të ardhmen”, tha Sejdiu.

Ai theksoi se deri nesër eventualisht nga fundi i vikendit do të bëhet e qartë se a do të ketë AKR-ja koalicion parazgjedhor apo pas-zgjedhor me ndonjërën nga subjektet politike.