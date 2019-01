Ajri i ndotur shkurton jetën

Gjithkush është tashmë i vetëdijshëm se ajri i ndotur ndikon negativisht në shëndetin, por siç paralajmërojnë ekspertët, kjo do të thotë se ai shkurton jetëgjatësinë, sidomos në zonat e mëdha industriale, si dhe në qytete për shkak të trafikut të rëndë. Ndotja e ajrit matet sot në të gjitha vendet e mundshme të ndotjes në botë dhe varësisht nga niveli i tij, lëshohen paralajmërime. Megjithatë, një studim i ri në SHBA tregon se nivelet e ndotjes së ajrit të konsideruara të sigurta mund të shkurtojnë jetëgjatësinë e njerëzve të moshuar. Të dhënat e hulumtimit rrjedhin nga një analizë e kryer në parqet e trotuareve duke përdorur nivelet e ndotjes së ozonit nga viti 2000 deri 2012 me një normë vdekshmërie në të moshuarit. Analiza mbuloi 93% të të moshuarve me sigurim shëndetësor në të gjithë territorin e SHBA-së. Të dhënat treguan se shkalla e vdekshmërisë në periudhën e përmendur u rrit në mënyrë lineare me rritjen e ndotjes së ajrit. Çdo rritje e lehtë e ndotjes së ajrit, përkundër faktit se kufiri i nivelit të lejuar nuk ka kaluar, ka rritur shkallën e vdekshmërisë nga 0.5% në 1% në ditë. Gjatë periudhës së analizuar, një total prej 22 milionë njerëz vdiqën dhe një rritje në ndotjen e ajrit mendohet të ketë shkaktuar vdekjen e parakohshme në më shumë se 7,100 raste. Përveç kësaj, ekziston një rrezik tre herë më i lartë për shumë sëmundje në të moshuarit, të cilat gjithashtu mund të shoqërohen me ajrin e ndotur. Po ashtu, është treguar se gratë e moshuara përballen me një rrezik 25% më të lartë të vdekjes së parakohshme sesa meshkujt e moshuar. Gjithashtu, analiza tregoi një rrezik 25% më të lartë të vdekshmërisë në të gjitha racat e tjera me përjashtim të asaj të bardhë. Arsyeja për dallimin në shkallën e vdekshmërisë në baza racore është vendi ose zona e banimit, ndërkohë që dallimi midis burrave dhe grave nuk është gjetur.