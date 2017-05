Ahmeti: Me Vetëvendosjen në pushtet hajnat do t’i dërgojmë në burg

Lëvizja Vetëvendosje po bën prezantimin e kandidatit për kryeministër Albin Kurti dhe kandidatëve për deputetë.

Kandidati i Lëvizjes Vetëvendoje për deputet, Shpend Ahmeti ka thënë se ndihet krenar që është pjesë e Lëvizjes Vetëvendosje, dhe i takon një grupi që refuzojnë të nënshtrohen.

“Sot jam krenar që i takojë një grupi të njerëzve që refuzojnë të nënshtrohen. Për këto vite ndoshta edhe kemi humbur, ndoshta edhe kemi humbur një mundësi. E kemi ngritur zërin në shumë çështje. Ne para disa ditësh e zyrtarizuam, dhe sot edhe po e prezantojmë kryeministrin e ardhshëm për Kosovën, Albin Kurtin. Në këtë betejë jemi të gjithë ne”, ka thënë ai gjatë konferencës së sotme.

Ahmeti ka lavdëruar qeverisjen e tij në Prishtinë, duke thënë se për Kosovën do të bëjnë dhjetëfish më shumë.

“Atë që e kemi bë në Prishtinë do ta bëjmë dhjetëfish më shumë në Kosovë me në krye të Qeverisë Albin Kurtin. Do ta luftojmë korrupsionin, krimin e organizuar. Me Vetëvendosjen në pushtet hajnat do t’i dërgojmë në burg”, ka thënë Ahmeti.