Ahmeti: Askush nuk ka marrë leje për ndërtime te Liqeni i Badocit

Kryetari i Prishtinës, Shpend Ahmeti, ka reaguar pas protestave nëpër rrjete sociale në lidhje me ndërtimet në një pjesë të Liqenit të Badocit.



Përmes një postimi në profilin e tij zyrtar në rrjetin social Facebook, kreu i Prishtinës, Shpend Ahmeti, ka reaguar për ndërtimet në pjesën e Liqenit të Badocit.



Lajmi.net kishte raportuar të premten e javës së kaluar lidhur me këtë çështje.



Ahmeti ka sqaruar se kompania që dëshiron të ndërtojë nuk ka leje ndërtimi dhe ende nuk ka aplikuar për një të tillë.



“Kompania në fjalë ka aplikuar për kushte ndërtimore të cilat i paraprijnë aplikimit për leje. Në këtë procedurë është qe disa vite. Në Kushtet Ndërtimore i thuhet se para se të aplikojë për leje në Komunën e Prishtinës, duhet të aplikojë për pëlqimin për vlerësimin mjedisor në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, të cilën ende nuk e ka bërë”, ka shkruar mes tjerash Ahmeti, përcjell lajmi.net.



Sipas tij, në vitin 2015, Komuna e Prishtinës ka propozuar rritjen e territorit të Gërmisë nga 900 hektarë në 2000 hektarë dhe ka marr statusin e peizazhit të mbrojtur sipas ligjeve në fuqi.



Ai shtoi se Prishtina ka ujë të pijshëm 24 orë në ditë që nga viti 2017 dhe kjo në asnjë mënyrë nuk bën dhe nuk do të rrezikohet.