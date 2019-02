Abrashi e quan skandaloz vendimin e Gjykatës Kushtetuese

Ish-kandidati i LDK-së për kryetar të Prishtinës, Arban Abrashi, ka kritikuar vendimin e Gjykatës Kushtetuese në lidhje me kërkesën e tij për pretendimet për shkelje të të drejtave zgjedhore ndaj tij në garën me Shpend Ahmetin, që më parë ishte kandidat i Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Prishtinës, tani kryetar i Prishtinës njëherësh kryetar i PSD-së. Abrashi e ka quajtur të turpshëm vendimin e Kushtetueses duke thënë se institucionet e pavarura në Kosovë kanë rënë në duar të politikës. Reagimi i plotë i Abrashit në Facebook Si shoqëri e kishim një mundësi për ta ndryshuar dhe rikthyer besimin në institucione. Sidoqoftë, jo të gjitha palët vendosen të luajnë me duar të pastra. Politika vendosi të kundërtën, kurse institucionet e pavarura ranë në kurthën e politikës dhe i’u dorëzuan presionit. Disa gabime të akvendimit skandaloz janë më poshtë: Me nenin 112 të Kushtetutës përcaktohet e drejta e Gjykatës Kushtetuese për të intepretuar nëse ligjet jane në përputhshmëri me Kushtetutën. Në rastin tim, Gjykata Kushtetuese vlerësoi se aktgjykimet e aktvendimet e Gjykatës Supreme nuk janë në kundërshtim me nenet 45 dhe 54 të Kushtetutes. Kjo përbën skandal në vete, e ky skandal e kjo praktikë nuk haset në asnjë gjykatë kushtetuese kur vendos për ankesat individuale, por as në Gjykatën Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Unë kam kerkuar nga Gjykata Kushtetuese që të konstatoj në bazë të nenit 113.7 të Kushtetutes shkeljen e të drejtave të mia zgjedhore, e jo të më tregoj nësë aktgjykimi dhe aktvendimi i Gjykatë Supreme kanë shkelur nenet 45 dhe 54 të Kushtetutës. TURP! E nderuar Gjykatë, në rast se nuk ke kuptuar: Unë nuk kam kërkuar interpretimin e përpuethshmërisë së ligjit me Kushtetuten, por kam ngritur kërkesën time kundër nje autoriteti publik për cenim të lirive dhe të drejtave të mia kushtetuese. Me këtë rast kërkoj nga i gjithë komuniteti juridik vendor e ndërkombëtar profesional që të hapet debat për këtë aktgjykim skandaloz. Hartimi i një aktgjykim me shumë faqe, nuk nënkupton e kamuflon fshehjen e pazarit. Ky aktgjykim skandaloz, përfshin gabime amatore që vetëm letra i duron, por asnjëhere ndërgjegjja e rregullat e profesionit. Mendoni pak për Kosovë, e të rinjtë qe me me mendje janë jashtë saj.