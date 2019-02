A ka shpresë për paqen në Afganistan?

Shtetet e Bashkuara dhe talebanët do të ulen në bisedimet më serioze të paqes të mbajtura ndonjëherë. Përmes këtyre negociatave që do të mbahen në Doha të Katarit, synojet në gjetjen e një zgjidhjeje të konfliktit 17-vjeçar në Afganistan.

“Mulla Abdul Ghani Baradar ka mbërritur në Doha dhe do të jetë pjesë e bisedimeve të paqes me Zalmay Khalilzad”, tha një burim taleban për Al Jazeeran, përpara bisedimeve katër-ditore që do të mbahen në Doha.

Mullah Baradar, i cili u emërua kreu i zyrës politike të talebanëve muajin e kaluar, arriti të dielën nga Pakistani, ku ai ishte mbajtur për vite me rradhë.

Ish numri dy i grupit taleban pritet të bashkohet me raundin e pestë të bisedimeve midis përfaqësuesit taleban dhe të dërguarit të SHBA në Afganistan, Zalmay Khalilzad, i cili ka shprehur shpresë për një marrëveshje paqeje.

Bisedimet kanë fituar vrull në muajt e fundit pasi SHBA ka vendosur të angazhohet me talibanët, të cilët kanë kryer një rebelim vdekjeprurës, pasi që grupi u hoq nga pushteti.

Administrata e Presidentit të SHBA Donald Trump kërkon të përfundojë luftën 17-vjeçare që ka lënë mijëra të vdekur. Sipas Kombeve të Bashkuara, të paktën 32,000 civilë janë vrarë dhe 60,000 të tjerë janë plagosur gjatë dekadës së fundit, kur organizata filloi të përpilojë të dhënat.

Bisedimet e paqes rrisin shpresat

Baradari, i njohur më parë si një numër dy i grupit taliban, ndihmoi Mullah Omar, i cili vdiq në vitin 2013, për të formuar lëvizjen talibane në Afganistan në vitin 1994.

Ai u arratis në Pakistan, pasi talebanët u rrëzuan nga pushtimi i udhëhequr nga SHBA në 2001. Ai u arrestua gjatë një operacioni të sigurisë në Pakistan në vitin 2010.

Raundet e mëparshme të bisedimeve të paqes në Doha kanë ngritur shpresat pasi të dy palët përshëndetën përparim të rëndësishëm dhe ranë dakord mbi një “kornizë projektesh” që përfshinte diskutime për një angazhim të talebanëve që territori afgan nuk do të përdoret nga grupet ndërkombëtare “terrori”.

“Ne gjithashtu ranë dakord që çdo marrëveshje përfundimtare duhet të garantojë se toka afgane nuk përdoret kurrë nga terroristët ndërkombëtarë kundër çdo vendi”, tha Khalilzad në një postim ne tëitter të premten duke iu referuar një takimi me homologun rus në kryeqytetin turk për bisedime mbi përpjekjet për t’i dhënë fund lufta.

Nuk ka asnjë afat kohor për tërheqjen ose armëpushimin e SHBA nga talebanët, dhe kjo i bën afganët të shqetësuar për të ardhmen e tyre.

“Ne nuk e dimë se çfarë do të ndodhë pasi të largohen trupat amerikane,” tha Al Jazeera, Nizar Rehmani, një banor i Kabulit.

Qeveria është e përjashtuar

Qeveria afgane është përjashtuar nga bisedimet e Dohas, por Presidenti Ashraf Ghani tha muajin e kaluar se negociatori amerikan e ka mbajtur të informuar për përparimin.

Khalilzad pritet të shtyjë talebanët për të zhvilluar bisedime të drejtpërdrejta me qeverinë afgane në takimin të hënën.

Talibanët refuzojnë të mbajnë bisedime zyrtare me qeverinë afgane, duke e quajtur atë një “kukull amerikane”.

Rreth 14,000 trupa amerikane janë të bazuara në Afganistan si pjesë e një misioni të NATO-s të udhëhequr nga SHBA për të trajnuar, ndihmuar dhe këshilluar forcat afgane.