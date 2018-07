A do ta luftoj Afganistani terrorizmin përmes arsimimit?

Afganistani është një vend ku asnjë segment i qeverisjes dhe shoqërisë nuk është imun ndaj sulmeve terroriste.

Edukimi dhe mediat nuk janë përjashtim. Rreth 60 për qind e popullsisë është analfabetë dhe gati 4.000.000 fëmijë afganë janë të privuar nga arsimi.

E pyeta ministren afgane të arsimit nëse terrorizmi do të mposhtet nëse analfabetizmi do të çrrënjoset? Ne ndoqëm Mirwais Balkhi ndërsa ai po vizitonte shkollat ​​në Kabul; një ministër i cili është i vendosur të luftojë ekstremizmin dhe terrorizmin me arsim, libër dhe stilolaps.

Më 27 janar, kryeqyteti afgan dëshmoi një sulm vdekjeprurës për vetëvrasje, ndryshe nga çdo tjetër. Talibanët mbushën një ambulancë me eksplozivë. Ata e shpërthyen atë në Chaharrahi Sedarat duke vrarë 103 dhe plagosur 235.

Shkolla e Lartë “Malala”, një fakultet i të gjitha vajzave shtrihet 10 metra nga vendi ku shpërtheu sulmi i ambulancës.

Atje, drejtori Shafigha Ahmadi Vardak e paraqiti atë me fragmente të automjetit të hedhur në erë. Tregimi i saj i asaj dite, së bashku me fotografitë dhe videot që ajo mori menjëherë pas, ishte tronditës dhe shqetësues.

Sipas një raporti të OKB-së të lëshuar vitin e kaluar, në vitin 2013 u vranë 923 fëmijë dhe 2.589 të plagosur, vetëm ndërsa udhëtonin për në shkolla.

Në “Të shtunën e përgjakshme”, shkolla Malala u mbyll. Ishte një festë publike dhe kështu qindra studentë ishin kursyer nga lëndime të rënda.

E lash Afganistanin me këtë pyetje themelore në mendje. a do të transformojnë mediat dhe arsimi Afganistanin në një vend paqësor ?!