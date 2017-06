9 produkte që ua eliminojnë strijat

Strijat formohen kur lëkura zgjerohet shumë shpejtë, në raste të tilla si shtim peshe në kohë të shkurtër, apo ne shumicën e rasteve në shtatzënit. Fibrat e kolagjenit që janë përgjegjëse për elasticitetin e lëkurës janë të grisura dhe krijojnë një shenjë fillimisht të kuqe e më pas të bardhë. Me pak ndihmë nga natyra, ju mund të përmirësoni këto shenja jo-estetike.

Gjeni më poshtë 9 mënyra të thjeshta dhe natyrore për të përmirësuar strijat:

1. Aloe vera

Aloe Vera është një prej bimëve më të mira për lëkurën tuaj. Përveçse trajton djegiet, ajo mund të bëjë mrekulli të vërtetë mbi strijat. Ёshtë e thjeshtë për t’u përdorur – aplikoni aloe vera gel ose vaj mbi strijat dhe lëreni derisa lëkura ta përthithë. Gjithashtu, mund të përzieni aloe vera me vaj nga vitamina E dhe ta aplikoni mbi lëkurë.

2. Lagështia

Gjëja më e rëndësishme në trajtimin e strijave është lagështia e lëkurës. Konsumoni shumë ujë, përdorni shpesh kremra zbutës, shmangni kafeinën dhe pijet me sheqer dhe të gazuara. Këto zakone do të ndihmojnë trupin tuaj të qëndrojë i hidratuar.

3. Vaj ulliri /Vaj Vitaminë E /Vaj Kokosi

Vaji i ullirit është i pasur me vitaminë E, e cila neutralizon radikalet e lira në lëkurën tonë, duke e mbajtur atë të zhdërvjellët dhe përshpejton shërimin e plagëve. Përveç kësaj, vaji i ullirit zbut lëkurën dhe ndihmon në reduktimin e strijave. Mund të zëvendësohet vaji i ullirit me vaj kokosi apo vaj vitaminë E, apo akoma më mirë t’i përzieni bashkë këta vajra për një efekt më të shpejtë.

4. E bardha e vezës

E bardha e vezës bën mrekulli për lëkurën tuaj. Sigurohuni që të aplikoni vetëm të bardhën e vezës. Mund ta bëni këtë dy herë në ditë për të përshpejtuar procesin e shërimit.

5. Vitamina A (krem apo vaj)

Vitamina A (në formë kremi apo vaji) mund të përmirësojë në mënyrë të dukshme strijat e reja sepse rrit prodhimin e kolagjenit. Por, është më pak efektive për strijat e vjetra. Duhet të theksohet se vitamina A (krem apo vaj) nuk duhet të përdoret gjatë shtatzënisë dhe gjatë gjidhënies, sepse mund të shkaktojë defekte në lindje. Vitamina A është e nevojshme për të trajtuar zonën e djegur nga dielli.

6. ‘Scrub’ sheqeri

Bëni një pastrim me sheqer për të trajtuar strijat tuaja nga përzierja e ½ filxhan sheqeri (preferohet ai me ngjyrë kafe) me lëngun e një limoni dhe një lugë (çaji) vaj bajame. Përdorni këtë trajtim ndërsa jeni në dush dhe lëreni të veprojë për 10 minuta. Lëngu i limonit është i njohur për aftësinë e tij e cila bën lëkurën të ndriçohet. E pra, i njëjti parim funksionon për strijat. Përdoreni vazhdimisht për rezultate më të mira.

7. Gjalpë kakao/ Gjalpë Shea

Gjalpë kakao ose gjalpë Shea mund të ndihmojë lëkurën të ripërtërijë qelizat e veta dhe t’i krijojë një ndjenjë qetësie nëse e përdorni disa herë në ditë. Në fakt, përdorimi i rregullt i gjalpit të kakaos mund të parandalojë formimin e strijave të reja.

8. Acidi Glykolik

AcidI glykolik është një eksfoliant natyror. E gjejmë kryesisht tek rrushi. Përdoret shpesh në trajtimin e kujdesit të lëkurës, sepse mund të rrisë prodhimin e kolagjenit dhe të bëjë lëkurën më elastike.

9. Vajra esencial

Mund të përzieni disa pika vaj esencial me një lugë (supe) vaj natyral (të tilla si vaj ulliri, vaj kokosi, vaj bajame e ëmbël, vaj jojoba, etj) dhe të aplikohet përmbi strija. Vajrat esenciale që përdoren zakonisht për tkurrjen e strijave janë: livando, trëndafili, etj.