9 produkte në raftet tona, që BE-ja i ka ndaluar për shkak të përbërësve të tyre (Foto)

A keni menduar ndonjëherë për ato gjëra që bleni në dyqanet ushqimore? Ne shpesh besojmë në reklamat e prodhuesit, në popullaritetin e një produkti dhe në paketën e bukur te tij, pa menduar për përmbajtjet e tmerrshme që mund të fshihen brenda, transmeton Mesazhi.

Bright Side ka mbledhur një listë të gjërave që janë në raftet tona të dyqaneve, e që në disa vende të tjera janë të ndaluara, për shkak të mospërmbushjes së standardeve.

Shikojeni listën dhe kuptojeni pse janë të ndaluara.

Kinder vezet ishin te ndaluara ne SHBA, pasi ishin raportuar shume raste kur femijet kishin gelltitur pjeset e vogla te saj. Megjithate, para 5 vitesh prodhuesit amerikan arriten ta kthenin ate ne treg.

Brenda 50 viteve të fundit, numri i bojës kimike të përdorur është rritur me 500%, duke sjellë shumë dëme në shëndetin tonë. Këta aditivë shkaktojnë hiperaktivitet dhe ato gjithashtu mund të zhvillojnë alergji ose të rrisin rrezikun kancerit. Kjo është arsyeja pse disa ngjyrues artificiale në produktet e eksportuara në Evropë janë tërësisht të hequra nga produkti ose zëvendësohen nga ngjyruesit natyror.

Pulat me antibiotik jane problem real ne Kosove. Shitja e pulave nga kompania më e madhe e prodhimit të mishit amerikan, Tyson Foods, është ndaluar në Evropë, Rusi, Norvegji dhe Australi. Kjo ndodhi pasi bota mësoi se Tyson injektoi antibiotikë, steroide, droga anti-inflamatore dhe ketamine në shpendët e tyre. Pas njoftimit të këtij informacioni, përfaqësuesit e kompanisë premtuan të përjashtojnë përdorimin e përbërësve të tillë.

GMF – Genetically Modified Food (Ushqim i modifikuar gjenetikisht). Më shumë se gjysma e vendeve në Evropë ndaluan produktet e GMF-ve në vitin 2015 për shkaqe që përfshijnë alergjinë, toksicitetin dhe uljen e vlerës ushqyese të produkteve. Është e rëndësishme të dini se jo vetëm frutat dhe perimet mund të modifikohen gjenetikisht, por edhe produkte me origjinë shtazore.

A keni dëgjuar ndonjëherë për bromat kaliumin? Ajo shërben si pluhur pjekjeje. Me ndihmën e saj, buka mbetet e butë dhe e bukur për një kohë të gjatë sikur të ishte e saponxjerrë nga furra. Por bromati i kaliumit mund të shkaktojë dhimbje koke, skuqje të lëkurës dhe probleme me tretje. Për fat të keq, ajo gjendet në shumicën e llojeve komerciale të bukës. Është e ndaluar në Kanada, Kinë dhe BE.

Salmon rritur në forme te kultivuar është i ndaluar në Australi dhe Zelandën e Re. Problemi është se këta peshq mbahen në një dietë të veçantë të rreptë që përfshijnë antibiotikë dhe elemente për të rritur kaloricitetin. Nuk ka elemente të shëndetshme në këtë salmon.

Olestra është një zëvendësues sintetik i yndyrës, dhe numri i kalorive që përmban është zero. Shpesh përdoret në patate të skuqura me patate të skuqura me yndyrë të shënuara me fjalën “Light” (E lehte). Mendohet se kjo kimikate shkakton shumë pasoja negative për trupin, përfshirë thithjen e dobët të vitaminave esenciale. Ushqimet që përmbajnë olestra janë të ndaluara tërësisht në Kanada dhe Evropë.

Pijet sportive nuk janë domosdoshmërisht të këqija ose të ndaluara dhe ato në të vërtetë përmbajnë vitamina, minerale dhe elementë të tjerë të shëndetshëm. Por disa prodhues të paskrupullt bllokojnë erën e keqe të kësaj pije dhe rrisin ngjyrën me ndihmën e vajit vegjetal të brominizuar, BVO (E-443). E-443 është ndaluar në Japoni dhe Evropë për shkak të toksicitetit të saj, dhe ekziston edhe rreziku i zhvillimit të kancerit të gjirit dhe prostatës.

Prodhuesit përdorin shumë truqe për të rritur shitjet. Për të marrë më shumë qumësht, lopëve në SHBA u jepet një hormon i rritjes. Përdorimi i qumështit nga lopët e tilla lidhet me rrezikun e kancerit, rritje të rrezikut të sëmundjeve kardiovaskulare dhe rritje të nivelit të hormoneve tiroide.

Prandaj kjo qumësht është ndaluar në Norvegji, Zvicër, Zelandë të Re, Japoni, Australi, dhe 29 vende të tjera evropiane.

A do të jeni më të kujdesshëm me produktet që konsumoni? Cila nga ju tronditi? Ju lutemi na tregoni në komentet!