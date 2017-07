7 Hapa për të nisur një biznes

Nje pune e sigurt sot eshte e veshtire te mbahet. Perfitimet nga nje pune nuk jane me si ne kohet me pare.

Nje tendence qe vihet re eshte rritja e njerezve qe i futen iniciatives private. Ata marrin persiper te fillojne nje biznes. Qe te filloni nje biznes duhen kryer keto 7 hapa.

Nevojiten hapa te njejpasnjeshme per sukses

Mendimi kreativ

1. Vendosni nese sipermarrja eshte ajo qe doni

Nëse jeni duke menduar për të filluar një biznes, sepse keni humbur punën tuaj dhe keni vështirësi në gjetjen e një të re, atehere mendoni për të bërë një kërkim më të mirë të punës. Konsultohuni me nje keshillues karriere ose beni trajnime shtese. Krijimi i nje biznesi eshte me i mundimshem se kerkimi i nje pune tjeter.

Keshtu qe ia vlen barra qerane te beni nje kerkim me te mire per nje pune te re nese kete doni per momentin. Gjithashtu mendoni rreth aftesive qe keni dhe si do i perdorni ato ne biznes. Askush nuk ju thote se c’duhet te beni( me perjashtim te konsumatoreve). Nga ju kerkohet te jeni i motivuar, dhe i gatshem per sakrifica ne menyre qe biznesi juaj te rritet natyrshem ne kurben e vet deri ne maturim.

2. Vendosni rreth llojit te biznesit tuaj

Franshize apo sipermarrje private? Sherbim apo prodhim? Njesi fizike shitjeje apo shitje online? B2B apo B2C? Ekzistojne lloje te ndryshme biznesesh dhe secila ka specifikat e veta.

Nje njesi shitjeje mund t’ju pershtatej por duhen bere llogarite ne lidhje me qerane, shpenzimet e tjera. Pra per zgjedhjen e llojit te biznesit duhet bere nje tradoff ne lidhje me perfitimet dhe detyrimet e seciles forme biznesi.

3. Kerkoni rreth idese tuaj

Kur niset nje biznes duhet te kihet parasysh nje koncept i rendesishem. Nuk eshte nje gare. Njerezit qe nxitohen penalizohen ne treg. Ndersa personat qe marrin kohen e duhur e gjejne vendin e tyre ne treg.

Shpesh here inkurajohen njerezit qe te dalin te paret ne treg para se cdokujt tjeter. Por ky koncept eshte i mbivleresuar sidomos ne biznesin e vogel. Dilni shpejt ne treg dhe mund te shperfillni nje sere burimesh te vlefshme. Eshte me mire qe ti qaseni idese suaj ne menyre metodike dhe shkencore.

Percaktoni kush do te jene konsumatoret tuaj. A ka zevendesues ne treg? Si e ploteson nevojen produkti juaj? A do te rritet kerkesa per kete produkt apo sherbim ne vitet ne te ardhmen, jo vetem ne dy javet e para.

4. Beni nje plan biznesi

Ne internet ka nje larmishmeri metodash per hartimin e nje plani biznesi keshtu qe shfrytezojini. Pra para nisjes se nje biznesi duhet te keni gati nje plan biznesi. Eshte i dobishem sepse ju jep pergjigje nje sere pyetjesh rreth biznesit tuaj dhe nuk duhet ta injoroni ne rast se doni sukses. Nuk eshte nevoja te jete shume i gjate qofte dhe nje faqe por duhet ti pergjigjet disa pyetjeve kryesore

Cili eshte qellimi i biznesit tuaj?

Kush jane konsumatoret e mi?

Cilit problem i jep zgjidhje produkti im?

Cila eshte konkurrenca ime dhe avantazhet e produkte tim?

Cili eshte cmimi, pozicioni, dhe sherbimet mbi produktin?

Cilat jane projektimet financiare ne 3-5 vitet e ardhshme?

5 Zgjedhja e nje structure biznesi

Sipas cdo lloj literature: Bazat per planifikimin e taksave hidhen para shume me heret se dita e pare e operacioneve te nje biznesi. Vendimi mbi formen e pronesise se biznesit ka ndikimet me te medha ne krahasim me cdo lloj vendimi tjeter qe merr pronari i nje biznesi. Zgjedhja midis formave te pronesise si psh, Pronar I vetem, Partneritet, Biznes I thjeshte apo SH.P.K , do te kete ndikimet e saj afatgjata ne specifikat e taksave ne biznesin tuaj.

6. Zgjedhja e stafit

Nuk mjafton vetem te zgjidhni punonjesit. Kerkohet nje mendim me I thelle. Nevojiten keshilltare te besuar ku perfshihen juriste, kontabiliste, agjente sigurimi. Nje zgjedhje e menduar mund te kerkonte punesimin e nje asistenti virtual, qe do t’ju ndihmonte ne pergatitjen e dokumentacionit per hapjen e biznesit.

7. Pergatitja e dokumentacionit.

Hapja e nje biznesi te ri ka kerkesa per dokumentacion qe nuk duhen nenvleresuar.

Aplikime per licensa te ndryshme nga shteti. Konsultohuni me websitet zyrtare qe ju informojne ne lidhje me dokumentat zyrtare.

Neqoftese pronesia intelektuale ka rendesi ne biznesin tuaj atehere merrni masat qe ta mbroni ate. Aplikimi per patenta dhe marka eshte nje process I kushtueshem, por ju kushton me pak se gjyqet qe mund te ngrini gjate rrugetimit te biznesit per ti mbrojtur keto te drejta. Gjithashtu blini domeine qe jane te rendesishem per biznesin tuaj.

Blini siguracionet e duhura para se te filloni operacionet e biznesit.