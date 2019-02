61 vjet nga tragjedia që shuajti skuadrën e Manchesterit

Me 6 shkurt 1952 ka ndodhur njëra nga tragjeditë më të mëdha në botën e futbollit.

Një fatkeqësi ajrore në Munich të Gjermanisë shkaktoi vdekjen e tetë futbollistëve të Manchester United.

Geoff Bent, Eddie Colman, Mark Jones, David Pegg, Liam “Billy” Whelan, sulmuesi yll Tommy Taylor dhe kapiteni Roger Byrne vdiqën në vendngjarje, ndërkohë që Duncan Edëards vdiq në spital 15 ditë më vonë.

Ndeshja para nisjes për Munich

United kishte fituar tre tituj të ligës në gjashtë vjet nga 1952 deri më 1957 dhe sfidoi dëshirat e FA duke konkurruar në Kupën e sapoformuar evropiane .

Në pjesëmarrjen e tyre të parë në vitin 1956/57, ata performuan në mënyrë të shkëlqyeshme dhe arritën në gjysmëfinale pasi mposhtën Anderlechtin 10-0 në ndeshjen e tyre të parë në shtëpi.

Fotografia disa minuta para nisjes

Dhe ata gjithashtu mundën Borussia Dortmund dhe Athletic Bilbao gjatë rrugës, shkruan Indeksonline.

Megjithatë, kampionët në fuqi, Real Madridi ishin shumë të fortë dhe Los Blancos fituan 5-3 në total në gjysmëfinalet.

United kishte dy golashënuesit më të mirë në turne me Dennis Viollet në nëntë gola dhe Taylor në tetë – me Alfredo Di Stefano që shënoi një më pak me shtatë.

Ndeshja e kthimit kundër Zvezdës u zhvillua më 5 shkurt 1958, dhe United mori një avantazh 3-0 brenda 31 minutash, falë Sir Bobby Charlton.

Megjithatë, jugosllavët luftuan përsëri për të barazuar rezultatin.

Një ditë më vonë, ata filluan kthimin e tyre në Mançester.

Ora në OLD TRAFORD shënon gjithmonë 3 e 4 minuta

Fluturimi nga Beogradi u ndal në Mynih për t’u furnizuar me karburant dhe pista e lagur nga reshjet ishte një rrezik i madh.

U vlerësua i sigurt për t’u nisur dhe pilotët u përpoqën, por përpjekja dështoi dhe u përpoqën përsëri.

Pas këtij dështimi të dytë, pasagjerët u hoqën nga aeroplani dhe u kthyen në aeroport.

Fillimisht, fluturimi u anulua, por një përpjekje e fundit për ngritje ishte tentuar – me pasoja katastrofike.

Aeroplani i aksidentuar

Aeroplani u përshpejtua dhe pilotët humbën kontrollin në pistë. Ai u rrëzua përmes një gardh dhe goditi një shtëpi ferme aty pranë.

Një nënë dhe tre fëmijët e saj u arratisën të padëmtuar ndërkohë që zjarri mbuloi vendin.

Një pjesë e bishtit të avionit u shkëput dhe karburantit shkaktoi një shpërthim të brendshëm.

Portieri, Harry Gregg, u arratis dhe u kthye për të tërhequr të mbijetuar të shumtë nga rrënojat.

Te plagosurit në një spital të Munichut

Në vendngjarje kishte 20 viktima. Menaxheri Sir Matt kishte lexuar dy herë Ritet e tij të fundit, ndërsa u plagos rëndë dhe u dërgua në një spital të Mynihut – para se të bënte një shërim të mrekullueshëm.

Dhe piloti britanik, James Thain kaloi dhjetë vjet duke luftuar për të pastruar emrin e tij, pasi u paditën nga autoritetet gjermane pas incidentit.

Përplasja ndodhi katër minuta pasi kaloi orën tre, e cila është koha në të cilën ora jashtë Old Trafford është vazhdimisht aty.

Futbolli anglez u bashkua dhe Djajtë e Kuq të varfër, ishin lojtarë të huazuar nga rivalët e tyre dhe janë e vetmja skuadër që i është dhënë një përjashtim i veçantë për të ngritur një lojtar të lidhur me kupën në FA Cup.

Trajneri i mbijetuar rikthehet në OLD Traford

Ndihmësi i Busby, Jimmy Murphy, e mbajti klubin duke shkuar në mungesën e Skotit.

Mrekullueshëm, ata u kthyen në samitin e futbollit anglez vetëm shtatë vjet më vonë.



Tetë të mbijetuar u ftuan të marrin pjesë në finalen e Ligës së Kampioneve të vitit 1997 në Mynih

Dhe ata u bënë kampionët e parë anglez të Evropës me fitoren ndaj Benfica në Wembley në vitin 1968.

Dritë, dhjetë vjet më vonë nga ora e tyre më e errët. /IndeksOnline/