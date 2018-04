6 mënyra efikase për të zhdukur pjesët e varura trupit

Njerëzit mendojnë se mënyra e vetme për të reduktuar kilet e tepërta apo për të tonifikuar trupin janë disa orë të mira në palestër. Ajo që do t’ju tregojmë këtu është se, duke ndjekur mënyrat e mëposhtme, ju do të jeni në gjendje të arrini resultate të njëjta me shumë më pak ushtrime fizike dhe ne pak kohë.

1.Ushtrohu me krahë të drejtuar prapa për të tonifikuar krahët.

2.Yoga ndihmon në krijimin e një fiziku të qëndrueshëm e fleksibël.

3.Të imitosh një fytyrë peshku mund të të ndihmojë të hollosh faqet e shëndosha.

4.Ushtrimet me shtangë në dorë ndihmojnë për hollimin e belit.

5.Rrotullimi i nofullës së poshtme do t’ju ndohmojë të reduktoni trashësinë e qafës. Nëse ndjeni kontraktime të qafës, atëherë rrotullojeni disa herë majtas-djathtas.

6.Ruaj një regjim të shëndetshëm dietik. Në jetojmë vetëm një herë dhe nuk është e drejtë që rritemi të pashëndetshëm.