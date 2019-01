55 aksidente gjatë ditës së djeshme, 1 me fatalitet

Një aksident me fatalitet ka ndodhur gjatë ditës së djeshme në Kosovë. Kështu ka njoftuar Policia e Kosovës, e cila ka bërë të ditur se në 24 orët e fundit në Ksoovë kanë ndodhur gjithsej 55 aksidente trafiku. Nga to, 17 aksidente kanë qenë me të lënduar. Përderisa 38 të tjerë aksidente pa të lënduar.