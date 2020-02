14 aksidente me të lënduar janë shkaktuar gjatë 24 orëve të fundit.



Përgjatë kësaj kohe gjithashtu ndodhën edhe 37 aksidente me dëme materiale.



Për fat të mirë nuk pati asnjë aksident me fatalitet, transmeton Indeksonline.



Përgjatë 24 orëve, Policia e Kosovës shqiptoi 1 mijë e 656 tiketa trafiku