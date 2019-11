50 psikologë nga Kosova mbërrijnë të dielën në Shqipëri për të ndihmuar në zonat e tërmetit

Kosova ka qenë në vijë të parë për sa i takon ndihmës në këto ditë të vështira për Shqipërinë. Me burim njerëzore, ndihma në ushqime, veshje, para etj, ajo ka hapur edhe dyert e shtëpive për të prekurit nga tërmeti i 26 nëntorit. Por, pavarësisht ngrohjes së zemrave të shqiptarëve, nga gjithë ky solidaritet, që nuk mungoi as nga drejtime të tjera, pasojat që tërmeti shkatërrimtar la pas nuk janë vetëm materiale, por edhe psikologjike.

Tronditja që shkaktoi ai, do kohë të kapërcehet. Ndaj, tani kur një kapitull u mbyll, ai i kërkimit nën rrënoja, vëmendja kthehet edhe nga gjendja psikologjike. 50 psikologë, 4 psikiatër, 1 epidemiolog dhe mjek, po trajnohen intensivisht në Prishtinë, për të udhëtuar drejt Shqipërisë. Ky ekip do të mbërrijë të dielën në Shqipëri, për ti ardhur në ndihmë popullatës, veçanërisht në zonat më të prekura.

Ndërkohë, me kërkesë të ministrisë së mbrojtjes së Shqipërisë, dhe me urdhër të komandantit të forcës së sigurisë së Kosovës, FSK nisi edhe kontingjentin e parë me pajisje ushtarake fushore drejt Shqipërisë. Kjo për shkak se pas katastrofës në vend, një numër i madh familjesh kanë mbetur pa një strehë mbi kokë/tch