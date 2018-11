29 aplikacionet që duhet t’i fshihni menjëherë, janë të rrezikshme

Stafi i sigurisë i Play Store ka zbuluar një sërë aplikacionesh Android që përmbajnë malware të sofistikuara për vjedhjen e të dhënave tuaja personale dhe te rëndesishme si të dhënat bankare.

29 aplikacionet, që variojnë nga gjëra aplikacionet për menaxhimin e baterise deri te aplikacionet e horoskopit, u gjetën të infektuar nga një malware Trojan që kontrollon aplikacionin në distancë pas marrjes së telefonit të viktimës.

Aplikacionet janë hequr nga Dyqani i Luaj, por janë shkarkuar rreth 30,000 herë duke bere keshtu rrezikshmeri te larte per të gjithë ata që i kanë shkarkuar.

Ndryshe nga aplikacionet me viruse që mund të kemi hasur deri me sot të keq, këto aplikacione i përkasin kategorive të malware të sofistikuara të bankave mobile me funksionalitet dhe një fokus për të vjedhë llogaritë bankare .

Studiuesit besojnë se aplikacionet keqdashëse u krijuan nga një sulmues ose grup i vetëm.

Gjithsesi ju listojme 29 aplikacionet qe janë konstatuar me kete virus dhe ju këshillojmë ti fshini ato.

1. Power Manager

2. Astro Plus

3. Master Cleaner – CPU Booster

4. Master Clean – Power Booster

5. Super Boost Cleaner

6. Super Fast Cleaner

7. Daily Horoscope For All Zodiac Signs

8. Daily Horoscope Free – Horoscope Compatibility

9. Phone Booster – Clean Master

10. Speed Cleaner – CPU Cooler

11. Ultra Phone Booster

12. Free Daily Horoscope 2019

13. Free Daily Horoscope Plus – Astrology Online

14. Phone Power Booster

15. Ultra Cleaner – Power Boost

16. Master Cleaner – CPU Booster

17. Daily Horoscope – Astrological Forecast

18. Speed Cleaner – CPU Cooler

19. Horoscope 2018

20. Meu Horóscopo

21. Master Clean – Power Booster

22. Boost Your Phone

23. Phone Cleaner – Booster, Optimizer

24. Clean Master Pro Booster 2018

25. Clean Master – Booster Pro

26. BoostFX. Android cleaner

27. Daily Horoscope

28. Daily Horoscope

29. Personal Horoscope.