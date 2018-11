Humanisti i madh, Halil Kastrati vazhdon të sjell gëzim dhe ditë të lumtura te familjet me nevojë.

Ai në një postim në Facebook ka njoftuar se nesër me rastin e 28 nëntorit Ditës së Flamurit, do të dhurojë 28 çelësa për familjet me nevojë.

Kastrati ka varur celësat e shtëpive të reja në një shqiponje dykrenare.

Më poshtë postimi i Kastratit pa ndërhyrje:

Me ndryshe – Gezim i madh per te gjithe ne

Neser gezim i veçante per 28 familje

28 pale çelesa te varurua ne Shqiponjen dy krenare.