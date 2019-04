20 vjet nga eksodi i shqiptarëve, Kukësi pret sërish kosovarët

Sot mbushen 20 vjet nga eksodi i kosovare kur rreth një milion shqiptarë u detyruan nga forcat serbe të shpërnguleshin nga shtëpitë e tyre dhe te strehoheshin ne Shqipëri dhe Maqedoni.

Në qytetin e Kukësit si çdo vit u be pritja simbolike e kosovarëve nga kryetari i bashkisë së Kukësit, Bashkim Shehu, ndërsa i pranishëm ishte edhe Ministri i Diasporës, Pandeli Majko.

“Është kënaqësi pas 20 vitesh flet vete gjithçka. Cfare ka ndodhur, si kujtohet, cfare ka ndryshuar dhe arsyeja pse jemi këtu te gjithe bashke. I pyetur se cfare ka ndryshuar ne marrëdhëniet Kosove- Shqipëri? Majko tha: – Kosova dhe Shqipëria ndihen me mire por ne duam te jete me mire. Jemi Shqiptare dhe dy kufij këtu. Eshte kufiri i ish Jugosllavisë. Duhet ta bëjmë te Kosovës dhe Shqipërisë, i cili do te behet shume shpejt.”

Eksodit i vitit 1999 konsiderohet si një nga ngjarjet më të dhimbshme në historinë e kombit shqiptar. 20 vite më parë banorët e Kukësit hapën dyert e shtëpive të tyre në një moment mjaftë të vështirë per vëllezërit nga Kosova.

Kukësi u bë qendra e zhvillimeve me përmasa botërore. Personalitetet më të mëdha të kohës, media, shoqata e plot organizma të tjerë mbërritën në qytetin verior për të parë e ndihmuar në zgjidhjen e krizës.