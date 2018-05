18 qytetar rus të zhdukur në Egjipt

Tetëmbëdhjetë qytetarë rusë, tetë prej të cilëve janë fëmijë, janë “zhdukur” në Egjipt pasi u morën nga policia egjiptiane.

Të afërmit e të zhdukurve kanë ngritur shqetësime në lidhje me mirëqenien dhe sigurinë e anëtarëve të familjes së tyre, duke thënë se ata janë “të paaftë për të gjetur vendndodhjen e tyre”, njofton Al Jazeera.

Në mesin grupit është Sakinat Baisultanova, një nënë 31-vjeçare e gjashtë që u transferua në Egjipt në vitin 2017. Ajo kishte jetuar më parë në Stamboll, në Turqi, me bashkëshortin e saj Ahmed Aligadjiev përpara se të divorcoheshin tre vjet më parë. Ajo u zhduk në Kajro më 12 mars, kur dhjetë burra të armatosur dhe të maskuar thyen apartamentin e saj ne Kajro, ku edhe po jetonte, sipas BBC Russian.

Më 24 prill, policia sekrete e armatosur egjiptiane sulmoi shtëpitë e ish-vjehrrive të Baisultanovës dhe i arrestoi ata, së bashku me gjashtë fëmijët e saj, motrën, dy fëmijë të tjerë dhe disa rus të tjerë, sipas të afërmve të saj. Kushëriri i Baisultanova i tha Al Jazeera se ai kishte udhëtuar nga Turqia në Kajro në prill për ta kërkuar atë dhe për të pyetur me autoritetet egjiptiane për vendndodhjen e saj, por nuk kishte marrë asnjë informacion.

Konsullata ruse në Egjipt i tha BBC Russian se “ne u njoftuam nga të afërmit dhe ne kontaktuam autoritetet lokale, por ato nuk na kanë dhënë një përgjigje. ”

Arsyeja pse Baisultanova dhe grupi i saj janë arrestuar nuk është e njohur. Al Jazeera vuri në dukje se “burimet e njohura me këtë rast thonë se Baisultanova mund të jetë vënë në shënjestër për shkak të lidhjeve të dyshuara të ish-burrit të tij Ahmed Aligadjiev me grupet e armatosura në Rusi”.

Besohet se Aligadjiev ka qenë anëtar i grupit Imarat Kavkaz, ose Emiratit të Kaukazit, një organizatë militante, aktive në Rusinë jugperëndimore. Grupi kërkoi të dëbonte Rusinë nga Kaukazi i Veriut dhe të krijonte një emirat të pavarur në rajon. Aligadjiev, dhe si një numër vullnetarësh nga Çeçenia dhe Kaukazi i Veriut, gjithashtu besohet se kanë udhëtuar për të luftuar në luftën civile siriane.

Arrestimet dhe zhdukjet e tilla janë bërë e zakonshme në Egjipt në vitet e fundit si pjesë e një goditjeje ndaj disidencës politike dhe opozitës nën regjimin e Abdel Fattah Al-Sisi, presidenti aktual egjiptian. Vetëm në gjashtë muajt e parë të vitit 2017, 254 vetë u zhdukën në Egjipt. Statistikat erdhën nga Koordinimi Egjyptian për të Drejtat dhe Liritë me bazë në Kajro, me drejtorin Ezzat Ghonim duke shpjeguar se ishte i shqetësuar për “vazhdimin e fenomenit të zhdukjes me forcë”, dhe duke bërë thirrje për “sundimin e ligjit dhe ndërprerjen e këtyre shkeljeve. ”

Sipas Al-Monitor, Egjipti “është para së gjithash duke synuar përkrahësit e perceptuar të Vëllazërisë Myslimane të jashtëligjshme, megjithëse aktivistët laikë janë gjithashtu objektiva kryesore.” Megjithëse shumica e atyre që zhduken me forcë janë të rinj, raporti i BBC-së në zhdukjen e Zubeida Ibrahim, një grua 23 vjeçare egjiptiane, në prill 2017 tregon se gratë nuk janë të përjashtuara.

Pavarësisht nga përhapja e zhdukjeve të dhunshme ndaj egjiptianëve me një shtetësi dhe shtetësi të dyfishtë, zhdukja e shtetasve të huaj është e rrallë. Në vitin 2016, Giulio Regeni, një student italian në Universitetin e Kembrixhit u torturua dhe u vra në Egjipt. Regeni ishte zhdukur për nëntë ditë para se trupi i tij të ishte gjetur pranë një autostrade midis Kajros dhe Aleksandrisë. Ekspertët besonin se vrasja e Regenit mbante “të gjitha shenjat dalluese të një vrasje jashtëgjyqësore nga policia e sigurisë së shtetit”, sipas Guardian. Dy vjet pas vrasjes së tij, në janar 2018, një prokuror italian konkludoi se Regeni ishte vrarë për shkak të hulumtimit të tij në sindikatat e pavarura të punës në Egjipt. Zyrtarët egjiptianë vazhdojnë të mohojnë çdo përfshirje në vrasjen e tij.