Asociacioni për Afirmimin e Gruas në bashkëpunim me Qendrën për Mirëkuptim dhe Bashkëpunim Institucional, me rastin e 15 majit, Ditës Ndërkombëtare të Familjes, organizon trajnimin njëditor me moto “Familja, oazë e mirëkuptimit dhe dashurisë”. Ligjërues I trajnimit në fjalë do të jetë Dr. XhasimMutava, ligjërues I njohur botërisht, I cili do të trajtojë tema lidhur me familjen.

Trajnimi do të realizohet më 16 maj2017 , e martë, në hotelin “New Star” në Shkup, prej ora 17:00 – 21:00.