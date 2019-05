10 shtetet më të vogla në botë (Foto)

Me mbi 194 shtete në botë, është e lehtë të mendosh se fjala “shtet” barazohet me një zonë masive toke, apo me një numër të madh njerëzish.

Por, disa vende janë aq të vogla saqë qytetet brenda kombeve të tjera janë gjigantë krahasuar me to.

Ka shumë vende në botë me një sipërfaqe më të vogël se 400 kilometra katrorë dhe gjenden kryesisht në Evropë, Karaibe dhe Paqësor.

10 vendet më të vogla në botë mbulojnë një sipërfaqe totale prej 1491.4 km², që është më e vogël se zona e qytetit të Hjustonit në Teksas (1625.2 km²).

Me qeveritë dhe kulturën e tyre, këto shtete të vogla janë disa nga vendet më të pasura dhe më intriguese në botë.

Le të hedhim një vështrim në 10 vendet më të vegjël në botë sot

10. Malta – 316 km² – Malta është një shtet ishull dhe ndodhet në Detin Mesdhe. Republika e Maltës në të vërtetë përbëhet nga tre ishuj: Gozo, Comino dhe Malta, që është më i madhi nga tre. Ky vend i vogël ka një popullsi prej mbi 450,000 banorë, duke e bërë atë një nga vendet më popullsi më të dendur në botë. Të huaj nga e gjithë bota vijnë në Maltë për motin me diell, plazhe tërheqëse, histori të pasur dhe jetë të gjallë.







9. Maldivet – 300 km² – Një destinacion popullor turistik në Oqeanin Indian, Maldivet është vendi më i vogël në Azi në aspektin e zonës dhe popullsisë. Ka mbi 1,192 ishuj koralesh në Maldive duke e bërë atë një nga vendet më të shpërndara në botë. Vendi dikur ka qene koloni e shumë perandorive, portugeze, holandeze dhe britanike, por u bë një shtet i pavarur në vitin 1965. Sot, Maldivet kanë një ekonomi të gjallë turistike për shkak të plazheve të famshme të saj të bardhë dhe ujërave kristal blu.



8. Saint Kitts and Nevis – 261 km² – Këto 2 ishuj në Karaibe ishin disa prej ishujve të parë që do të pushtoheshin nga evropianët. Ata zënë një total prej 261 kilometrash katrorë, gjë që e bën Shën Kits dhe Nevis vendin e tetë më të vogël në botë. Ekonomia e tyre varet nga turizmi, bujqësia dhe industritë e vogla prodhuese. Ishujt gjithashtu ofrojnë vende fantastike zhytjeje për shkak të jetës së bollshme detare. Një eksportues kryesor i sheqerit për shekuj, plantacione të mëdha tani janë pasuri të bukura që janë konvertuar në hotele dhe vendpushime.



7. Ishujt Marshall – 181 km² – Ishujt Marshall, të cilët zyrtarisht quhen Republika e Ishujve Marshall, është një shtet ishull që gjendet në Oqeanin Paqësor, afërsisht në gjysmë të rrugës ndërmjet Shtetit të Haëait dhe kontinentit të Australisë. Zona e rrethuar nga ishujt përfshijnë mbi 800 lloje peshqish si dhe 160 lloje të koraleve.



6. Lihtenshtajni – 160 km² – Një vend që flet gjermanisht, ky është i vetmi komb në botë që është i vendosur plotësisht në Alpe. I vendosur midis Zvicrës dhe Austrisë, Lihtenshtajni është vendi më i pasur në botë nga GDP-ja për kokë banori, me shkallën më të ulët të papunësisë (1.5%). Hyrja në vend është paksa e ndërlikuar, pasi nuk ka aeroport brenda kufijve të tij. Vizitorët duhet të kalojnë përmes Zvicrës për të arritur në këtë vend alpin që është ende i sunduar nga një princ!



5. San Marino – 61 km² – I rrethuar tërësisht nga Italia, San Marino njihet edhe si Republika e San Marinos. Me një total prej 61 kilometra katrorë, është vendi i pestë më i vogël në botë. Ai pretendon të jetë shteti më i vjetër i mbijetuar sovran në botë dhe është gjithashtu një nga më të pasurit në terma të GPS-së për kokë banori. Ai ka një popullsi prej vetëm 30,000 banorë, duke u mburrur me një nga normat më të ulëta të papunësisë në botë.



4. Tuvalu. Tuvalu ndodhet në Oqeanin Paqësor në verilindje të Australisë. Me një total prej 26 kilometrash katrorë, Tuvalu është shteti i katërt më i vogël në botë. Janë rreth 10,000 banorë, me 8 km rrugë dhe vetëm një spital i pranishëm në ishullin kryesor. Vendi dikur ishte territor britanik, por u bë i pavarur në vitin 1978. Për shkak të vendndodhjes së largët të vendit, turizmi nuk është shumë i rëndësishëm.

3. Nauru – 21 km² – Një shtet ishull që ndodhet në lindje të Australisë, Nauru është shteti më i vogël ishull në botë. U bë i njohur në vitet 1980 për minierat e fosfatit, por tani është një ishull i qetë nga radarët e turistëve. Burimet e tij fosfate tani janë varfëruar, duke rritur papunësnë në 90%, me 10% të mbetur të punësuar nga qeveria. Nauru njihet gjithashtu si vendi me njerëzit më të shëndoshë në botë, ku 97% e burrave të tij dhe 93% e grave janë të shëndoshë ose mbipeshë. Për shkak të kësaj, Nauru është gjithashtu shtëpia e nivelit më të lartë të diabetit të tipit 2 në botë, me 40% të popullsisë që vuan nga sëmundja.



2. Monako – 2 km² – I vendosur në Rivierën Franceze, Monako është shtëpia e numrit më të madh të milionerëve dhe miliarderëve në botë për kokë banori. Është gjithashtu vendi i dytë më i vogël në botë, me vetëm 2 kilometra katrorë në sipërfaqen totale të tokës. I njohur për industrinë e lojërave të fatit dhe mallrave luksoze dhe shërbimeve, Monako është një shesh lojërash i preferuar i të pasurve dhe të famshëm. I kufizuar nga Franca në tri anët dhe në njërën anë nga ana e Detit Mesdhe, banorët e Monakos janë kryesisht francezë. Me një popullsi prej mbi 36,000 banorë, Monako është vendi më i populluar në botë. Ngjarja më e famshme vjetore është gara e Formula 1, e cila zhvillohet nëpër rrugët e qytetit.



1. Qyteti i Vatikanit – 0.44 km² – Vendi më i vogël në botë është Vatikani, i njohur edhe si Selia e Shenjtë. Me vetëm 0.44 kilometra katrorë, Qyteti i Vatikanit është shteti më i vogël në botë sipas sipërfaqes së tokës. Ky shtet përshtatet tërësisht brenda kryeqytetit italian të Romës dhe është qendra e Kishës Katolike. Të ardhurat e tij vijnë nga kontributet vullnetare të mbi 1 miliardë anëtarëve të Kishës Katolike Romake në mbarë botën. Pjesa tjetër e ekonomisë të tij vjen nga shitja e pullave postare, kujtimeve turistike dhe tarifat e pranimit të muzeve.

