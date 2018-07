10 gjërat që duhet ditur për Hepatitin

Ditën Botërore e Hepatitit është shënuar sot.

Hepatiti viral është një grup sëmundjesh infektive të mëlçisë (të njohura si hepatiti A, B, C, D dhe E), që prek qindra miliona njerëz në mbarë botën çdo vit, duke shkaktuar sëmundje akute e kronike të mëlçisë, deri dhe vdekje, shkruan Instituci i Shwndetit Publik.

Mesazhi për këtë vit është: “Hepatiti: Koha për t’u testuar, koha për t’u trajtuar, koha për t’u kuruar”.

Në veçanti, hepatiti viral B dhe C prek rreth 325 milionë njerëz në mbarë botën dhe janë shkaqet kryesore të kancerit të mëlçisë, shkruan ISHP.

Të paktën 60% e rasteve të kancerit të mëlçisë sipas këtij instituti janë për shkak të testimit dhe trajtimit të vonuar të hepatitit viral B e C. Shkalla e ulët e testimit dhe trajtimit është pengesa kryesore për eliminimin e hepatitit viral.

Hepatiti B dhe C janë infeksione kronike që nuk mund të shfaqin simptoma për një periudhë të gjatë kohe. Në mbarë botën, 300 milionë njerëz jetojnë me hepatit viral dhe nuk e dinë këtë.

Këto infeksione mund të parandalohen, por shumica e njerëzve nuk e dinë se si.

10 GJËRAT QË DUHET TË DINI RRETH HEPATITIT VIRAL

• Hepatiti viral B dhe C janë sfida të mëdha shëndetësore

• Hepatiti viral B dhe C janë shkaqet kryesore të kancerit të mëlçisë

• Testimi dhe trajtimi në kohë i hepatitit viral B dhe C mund të shpëtojë jetë

• Hepatiti viral shkakton sëmundje me pasoja të rënda dhe u ngarkon familjeve një barrë të madhe ekonomike

• Hepatiti viral është kthyer në një vrasës të madh për shkak të mungesës së vëmendjes globale

• Gjatë 15 viteve të fundit është rritur numri i vdekjeve nga hepatiti viral

• Në të njëjtën kohë po rritet numri i njerëzve që infektohen rishtaz me hepatit viral