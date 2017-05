10 fakte të pabesueshme mbi Zvicrën

Duke qenë një prej vendeve me mirëqenien më të lartë në botë, njerëzit shpesh bëhen kurioz të njohin më tepër këtë shtet. Ja disa fate që mund të mos i keni ditur për Zvicrën:

1. Zvicra është një nga dy vendet e vetme që kanë flamurin katror – për dallim nga e gjithë bota që ka flamujt në formë drejtkëndëshi.

2. Zvicra është e përgatitur luftë bërthamore, nëse do të ketë ndonjëherë, atëherë ajo ka strehime të mjaftueshme bërthamore për gjithë popullsinë e saj.

3. Kafeja në Cyrih është më e shtrenjta në botë – që kushton një mesatarisht 3.65 USD. Zvicra është gjithashtu origjina e kafesë isntant Nestlé, e nisur nga biznesmeni zviceran Henri Nestle.

4. Në Zvicër qytetarët mund të sfidojnë çdo ligj të miratuar nga Parlamenti – me kusht që ata të mbledhin 50,000 nënshkrime kundër ligjit brenda 100 ditësh. Nëse ka sukses, votuesit vendosin me shumicë të thjeshtë nëse do të pranojnë ose refuzojnë ligjin.

5. Zvicra krenohet me disa nga shpikjet më të famshme në botë – ata krijuan celofanin, thikën e ushtrisë zvicerane, fontin Helvetic, LSD, muesli, arin e ngrirë, çokollatën dhe çokollaten e qumështit. Ata ishin gjithashtu pionierë në futjen e skijimit si një sport konkurrues në botë. Shkencëtarët zviceranë gjithashtu udhëheqin kërkimin në përdorimin e LSD për trajtimin e sëmundjeve mendore.

6. Qytetarët zviceranë kanë jetëgjatësinë më të gjatë në botë – në vitin 2015, jetëgjatësia është 81.3 vjet për meshkujt zviceranë dhe 85.3 vjet për gratë zvicerane, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë (ËHO). Kjo e vë Zvicrën në vendin e dytë (pas Japonisë) për jetëgjatësinë mesatare më të gjatë. Por popullata po plaket gjithashtu; Në vitin 2015, gati një e pesta e popullsisë ishte 65 vjeç.

7. Zvicra është një nga vendet më të mira në botë për të lindur, dhe jetuar një jetë të lumtur – sipas renditjeve të larta në raporte globale. Zvicra u rendit vendi më i lumtur në botë në vitin 2015 dhe u rendit i dyti në vitin 2016 (pas Danimarkës), ndërkohë që Cyrihu u emërua qyteti i dytë më i mirë për të jetuar në raportin e cilësisë së jetesës të Mercer 2016.

8. Zvicra ka 208 male mbi 3.000 metra të larta – 24 prej tyre mbi 4.000 m. Më e larta është Monte Rosa (Dufoursptiz) me 4,634m, që ndodhet në kufirin zvicerano- italian.

9. Klima e Zvicrës nuk ëhtë vetëm me malet me dëborë – dimra të ftohtë, por ka edhe klimë të ngrohtë, veçanërisht në zonat fushore. Megjithatë, shumë vendpushime zvicerane të skive nuk o të mund të qëndronin pa borë artificiale. Gjatë verërave të nxehta, temperatura kalon në 30-35 ° C në disa zona.

10. Prindërit nuk mund ti lënë cfarëdo emri fëmijës, në Zvicër ndalohet t’i lihet një fëmije emri që mund të dëmtojë interesin e tij. Kjo e drejtë u ushtrua kur autoritetet ndaluan muzikanten zvicerane Christine Lauterburg ta quante vajzën e saj ‘Lexicon’ (një ‘objekt’, jo një emër). /MESAZHI/