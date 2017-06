10 aktivitete që i shkëpusin adoleshentët nga kompjuteri dhe elektronika (FOTO)

A dëshironi që fëmija juaj adoleshent të kalojë më shumë kohë jashtë kompjuterit, e të mos mbetet i ngjitur me pajisjet elektronike? A i doni që adoleshentët tuaj të dalin në aktivitete në natyrë, pasi ata as që i njohin ato?

Nëse po, atëherë ky artikull mund t’ju ndihmojë të planifikoni disa aktivitete interesante dhe tërheqëse për adoleshentët.

Në të kaluarën jo aq të largët, fëmijët e të gjitha moshave donin të dilnin dhe të kënaqeshin në lojëra me miqtë dhe familjen. Por ajo ishte një epokë tjetër. Lojrat virtuale nuk kishin hyrë në shtëpitë tona dhe në shoqëri. Telefonat e mençur ishin akoma një figurë e imagjinatës. Aktivitetet në natyrë, pra, ishin një zgjedhje popullore e argëtimit edhe për adoleshentët.

Ne kemi gjetur disa lojëra zbavitëse në natyrë për adoleshentët që me siguri se do t’i qesin ata në ajër të pastër.

1. Kite – Fluturaket:

Ky është një aktivitet në natyrë që tinejxheri juaj do ta dashuroj! Mbase nuk ka pasur kontakt me fluturake, por garimi në qifte mund të jetë një aktivitet argëtues për të gjithë familjen. Pasi adoleshentët tuaj të dinë nisjen dhe drejtimin e fluturimit të fluturakes apo “kites” në qift, ju mund të organizoni edhe gara familjare.

2. Bungee Jumping: Kërcim nga lart me litar



Bungee jumping nuk është për tu provuar pa siguri totale, por adoleshenti juaj aventuresk do të donte ta provoj një herë. Është një aktivitet ideal për udhëtim në fundjavë ose pushime. Bonusi për juve? Shikojeni një herë në jetë se deri ku shkon adrenalina e tyre!

3. Çiklizmi:



Na ishte një kohë kur adoleshentët donin biçikleta. Pse të mos e ringjallim këtë aktivitet? Ju mund të planifikoni një ekspeditë çiklizmi me adoleshentin tuaj kurdoherë. Jo vetëm që është e mirë për palestër, por është gjithashtu mjaft zbavitëse.

4. Hiking – Ngjitja:



Zgjidh një majë piktoreske dhe “rebeli” juaj do të pranojë të vijë në udhëtim me ju. Hiking është gjithashtu një mundësi e shkëlqyer për adoleshentin të kalojë kohën jashtë dhe të mësojë se si ta vlerësojë natyrën.

5. Soditja e yjeve:

“Cka po i këqyrë yjëzit”, na u drejtoheshin më parë prindërit, por tani kjo na duket “lule e dritë” në krahasim me varësinë nga pajisjet elektronike.

Dhe ka ardhur koha që ju, së bashku me adoleshentin tuaj të merrni rrugën për një fushë të gjerë, ku pamja e qiellit është e hapur dhe spektakolare, dhe shikojni e kënaquni me këto mrekulli të Zotit.

6. Rafting – Lundrimi në ngushtica lumenjsh



Planifikoni një rafting në lumenj të rrëmbyeshëm (Në Shqipëri është i famshëm Kanioni i Osumit). Ky aktivitet është “mbushje baterishë” argëtim i pafund.

7. Ball Dodge:

Kjo lojë ka shumë variante, por në përgjithësi objektivi kryesor i secilës skuadër është eliminimi i të gjithë anëtarëve të skuadrës kundërshtare duke i goditur ata me topa të hedhur. Djersitje, adrenalinë!

8. Kopshtaria:



Pak e moqme për standardet e adoleshentit tuaj, por ia vlen të provoni. Nëse ai/ajo e do gjelbërimin, do ta donte këtë aktivitet. Nëse planifikoni të kultivoni një kopsht me bari, merrni idetë e tij e pastaj edhe ndihmën për të përfunduar projektin.

9. Loja me disqe



Loja me disqe mund të bëjë fundjavën tuaj edhe më të kënaqshme. Është një aktivitet i madh për festat familjare ose tubimet me miqtë.

10. Ecja:



Inkurajimi i adoleshentëve për të shëtitje të gjata është një mënyrë më delikate për ta inicuar atë për palestër dhe stërvitje. Është një aktivitet në natyrë që ia vlen të shkoni me ta. /MESAZHI/