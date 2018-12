​Nxënësve po ua rrezikojnë shëndetin çantat e rënda

Ndonëse e shtyrë në moshë, Isme Hajdari po detyrohet çdo ditë mbesën e saj ta dërgojë në shkollë. Ajo gjithë këtë mund po e bënë vetëm për t’ia mbajtur çantën mbesës, pasi që është mjaftë e rëndë.

E si kjo gjyshe edhe shumë prindër e familjarë të tjerë në Kosovë obligohen që për shkak të peshës së çantave shkollore, fëmijët e tyre t’i dërgojnë në shkollë.

Me çantën e stërngarkuar po ka telashe edhe nxënësja Alkena Bequku, e cila vijon mësim në shkollën fillore “Rasim Kiçina” në Drenas.

Ajo pranon se për shkak të peshës së madhe të çantës prindërit e shoqërojnë gjithmonë deri tek shkolla në të cilën vijon mësimet në komunën e Drenasit.

Ajo kërkon që klasa e saj sa më shpejt të pajiset me rafte për vendosjen e librave.

Sikurse, Bequku edhe nxënësi i klasës së dytë në këtë shkollë, Bertin Halilaj thotë se dëshira e tij e vetme është ta ketë çantën e lehtë.

Ndërsa, drejtori i shkollës fillore të mesme të ulët” Rasim Kiçina”, Rrahim Muleta ndonëse e konsideron shqetësuese peshën e çantave, thotë se në gjithsej 20 klasat sa i ka shkolla, vetëm tri janë të pajisura me rafte dhe kjo sipas tij është bërë me iniciativë të prindërve.

Muleta thotë se për shkak të çantave të mbingarkuara edhe sjellja e fëmijëve nga prindërit po u shkakton tollovi të madhe në shkollë.

Sipas tij, krahas kërkesave që iu kanë drejtuar në DKA ende nuk është ndërmarrë asnjë hap në këtë drejtim.

E në drejtorin komunal të Arsimit në Drenas premtojnë se brenda vitit 2019, shumica e shkollave do pajisjen me rafte për lënie të librave.

Zëdhënësi i komunës së Drenasit, Bekim Dobra i ka thënë KosovaPress-it se komuna për këtë problem nuk ka ofruar zgjidhje deri tani për shkak të pamundësive buxhetore.

Çantat e stërngarkuara nuk janë vetëm problem i nxënësve të Drenasit, por po thuajse i të gjitha shkollave në Kosovë. Prandaj rekomandohet që sa më shpejt të bëhet zgjidhje e këtij problemi.

Rinor Qehaja nga Instituti ‘Edguard’, thotë se pesha e çantave në Kosovë është 18 për qind më e rëndë se sa pesha e lejuar.

Sipas tij, ky problem do të zgjidhjes përmes mësimi gjithë ditor, derisa të nevojshme e sheh rishikimin e teksteve shkollore, dhe vendosja e rafteve në shkolla.

Qehaja thotë se mungon vetëdijesimi i prindërve për të pasur më shumë kujdes rreth ndërrimit të librave karshi orareve mësimore.

Për rreziqet që sjellë në shëndetin e fëmijëve mbi pesha e çantave të nxënësve ka folur edhe drejtori i Klinikë së Ortopedisë në QKUK, Arbër Tolaj.

Ai thotë se pesha aktuale e çantave të nxënësve mund të sjellë deformime kurrizore, pastaj probleme me frymëmarrjen, sistemin respirator dhe urogjenital.

Ortopedi Tolaj ka rekomanduar që prindërit të kenë më shumë kujdes dhe çantat e fëmijëve të jenë ortopedike.

E lidhur me këtë problem serioz këshilltari politik në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Fatmir Bytyqi i ka thënë KosovaPress-it se me nxjerrjen e teksteve të reja shkollore që pritet të ndodh në vitin e ardhshëm shkollor, problemi i çantave do të zgjidhet.

Sipas tij, kjo çështje do gjejë zgjidhje përmes mësimit tërë ditor, për të cilin MASHT ende nuk ka plan konkret se kur do të fillojë të aplikohet.

Derisa mos gjejë zgjidhja çështja e çantave të rënda nxënësit duhet të vazhdojnë t’i bartin vetë çantat dhe kështu të rrezikojnë shëndetin e tyre, ose për bartjen e çantave të ndihmohen nga prindërit apo të afërmit.