Temperaturat mbeten të ngjashme, me minimalet që do të lëvizin nga 15-17 gradë celsius dhe ato maksimalet nga 34 deri në 35 gradë celsius, por në fushat barike do të ketë rritje të lehta.

Indeksi UV mbetet në vlerat e rrezikut, prandaj kontakti me diellin nga ora 10-17 mundësisht të jetë sa ma i kufizuar.

Do të fryjë erë e lehtë nga drejtimi i verilindjes.